Fiorentina - Juventus, i volontari Ant in campo per gli alluvionati

Firenze, 5 novembre 2023 - Anche Cristiano Biraghi, capitano di ACF Fiorentina, ha aderito all’appello lanciato dalla Fondazione ANT di prendere un cuore viola in occasione della partita di campionato Fiorentina-Juventus in programma oggi allo stadio Franchi.

I volontari ANT saranno infatti presenti ai tornelli dello stadio per distribuire tra i tifosi, in cambio di un’offerta libera, un cuore viola con il logo e il codice fiscale ANT utile anche per destinare il 5×1000 alla Fondazione. Metà di ciò che verrà raccolto durante la partita andrà a favore delle popolazioni alluvionate ed il restante a supporto dell'equipe sanitaria ANT impegnata sul territorio alluvionato.

"Anche tutti noi siamo rimasti profondamente colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Firenze e la Toscana - scrive la Fondazione - L'alluvione è arrivata nelle case dei nostri collaboratori e volontari ed abbiamo dovuto affrontare enormi difficoltà nel cercare di non far mancare l'assistenza domiciliare nelle zone colpite la dove era possibile arrivare con i nostri medici ed infermieri.

Come molti sapranno questa sera per la partita Fiorentina-Juventus la societa ACF Fiorentina aveva deciso di destinare al sostegno dell'assistenza domiciliare oncologica gratuita di ANT la raccolta fondi effettuata allo stadio prima della partita. Sensibili alle difficoltà che parte della regione Toscana sta affrontando abbiamo scelto di essere presenti questa sera alla partita seppur in forza ridotte per lasciare liberi tutti i nostri volontari impegnati nei soccorsi alle popolazioni alluvionate e di devolvere la metà di ciò che verrà raccolto durante la partita a favore delle popolazioni in difficoltà ed il restante a supporto dell'equipe sanitaria ANT impegnata sul territorio alluvionato".