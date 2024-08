Figline, lavoratori senza contratto e irregolari: chiuso autolavaggio

Firenze, 28 agosto 2024 - Impiegava personale senza contratto. Per questo è stata sospesa l'attività per un autolavaggio a Figline Valdarno. L'intervento è dei carabinieri del nucleo presso l'Ispettorato del lavoro con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione Toscana e del Nucleo Cinofili di Firenze, unitamente alla polizia locale.

Secondo quanto ricostruito, venerdì scorso, i carabinieri hanno riscontrato nell'ispezione all'autolavaggio diverse violazioni in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori. Due operai, secondo quanto emerso, sono risultati 'in nero' e altri due sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Inoltre, è stato accertato che alcuni lavoratori non erano stati sottoposti alla visita medica e che non avevano svolto il necessario corso di formazione sulla sicurezza. Per l'autolavaggio è così scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale, come stabilito dal d.lgs. 81/2008, oltre alla sanzione amministrativa di oltre 15.000 euro.