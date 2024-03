Festa della donna: gli eventi a Firenze

Firenze, 5 marzo 2024 - Concerti, mostre, convegni, visite guidate. Firenze celebra la Festa della donna con un ricco calendario di iniziative. Ecco alcune idee.

Un 2024 iniziato all’insegna del “cambiamento” quello della Toscana delle donne e che prosegue proponendo questo anche in musica, con un concerto gratuito per l’8 marzo Giornata internazionale dei diritti della donna. “Insieme per cambiare musica” si terrà alle 16 in piazza Duomo a Firenze nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana. Sarà un viaggio per i diritti delle donne che, oltre che in musica, si tradurrà in alcune lettere su parole importanti per questo viaggio. Molti gli artisti e i gruppi, soprattutto toscani, che hanno voluto essere presenti per dare significato a questa ricorrenza, affinché l’8 marzo non sia solo una celebrazione fine a se stessa. Dopo i saluti del presidente Eugenio Giani e l’intervento di Cristina Manetti si alterneranno sul palco Irene Grandi, Paolo Vallesi, Bandabardò, Dirotta su Cuba, Giulia Mazzoni e Giuseppe Scarpato. A condurre questo pomeriggio in musica sarà Carlo “Carletto” Nicoletti, mentre le letture di Tosca d’Aquino e Serra Yilmaz arricchiranno di nuove parole la valigia ideale del “Viaggio” de La Toscana delle donne.

Beatrice, Gemma, Tana, Antonia, Pia e Francesca: ecco alcune delle donne che hanno accompagnato Dante nella sua vita. Un percorso emozionante e stimolante alla scoperta del suo rapporto con le donne, ripercorrendo i momenti e i luoghi che lo hanno ispirato e che hanno plasmato la sua concezione della figura femminile, in rapporto con l’amor cortese. E' quanto propone la Cooperativa Archeologia che organizza visite di due ore. Per informazioni: [email protected].

"Sorridi donna, sorridi alla vita, anche se lei non ti sorride”, scriveva Alda Merini. Ed è questa poesia, insieme ad altre dedicate alle donne, che saranno consegnate in occasione dell'8 marzo alle clienti che saliranno a bordo dei taxi del 4390. “Un piccolo gesto simbolico, un'idea del nostro Fabrizio Conti, Berna 42 – spiega Claudio Giudici, presidente del 4390 Taxi Firenze – nei confronti delle nostre clienti verso le quali cerchiamo sempre di avere un occhio di riguardo. Non a caso, ormai da anni, abbiamo dei servizi specificatamente dedicati alle donne, come il Taxi Premaman e la linea preferenziale Taxi Rosa per chi si trova da sola di notte. E, ovviamente, come i cavalieri di una volta, sia le nostre tassiste che i nostri tassisti aspettano sempre che le donne facciano il loro ingresso a casa prima di ripartire”

Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Firenze in collaborazione con "Insieme per le professioni" in occasione della Giornata internazionale della donna organizza dalle 14:30 alle 18.30 un evento dal titolo "Donne e lavoro 2024 - il soffitto di cristallo è veramente infranto?". Nella prima parte in una tavola rotonda, le donne iscritte ai vari ordini professionali parleranno delle loro esperienze, dello stato dell'arte e della declinazione del lavoro femminile all'interno degli ordini di appartenenza. Nella seconda parte si darà spazio alle realtà imprenditoriali al femminile e si sentirà la voce delle istituzioni, concludendo con l'intervista ad una giornalista che illustrerà i possibili rimedi proposti nel proprio libro.

Nel giorno della Festa della Donna viene proposta anche la prima di una serie di visite guidate che comprendono il complesso monumentale di Santa Croce e la mostra Donne del cielo: da muse a scienziate che si apre, sempre l’8 marzo, alla Biblioteca Nazionale Centrale. L’iniziativa nasce nel contesto del progetto espositivo (che si conclude l’8 giugno) ideato dal Museo Galileo e organizzato con la Biblioteca Nazionale Centrale, le visite congiunte vengono promosse in collaborazione con l’Opera di Santa Croce e saranno ripetute il 19 aprile, il 17 maggio e il 7 giugno (alle ore 15 visite a Santa Croce, alle 16 alla mostra).

In occasione della Festa della Donna, Synlab organizza nei propri centri in Toscana un open day con consulenze ad accesso libero con le ostetriche volto ad andare incontro alle esigenze di tutte quelle donne che vogliono prendersi cura di sé e della propria salute. È possibile prenotare le consulenze con le ostetriche fino ad esaurimento posti telefonando allo 055 4211617, inviando una e-mail a [email protected] o presso le accettazioni dei centri dove si svolgeranno le consulenze gratuite: Firenze (via Cimabue, n.35/r), Bagno a Ripoli – CMT (via Antonio Meucci, 4), Sesto Fiorentino (via Della Querciola, 12), Prato - Synlab Diagnosys (via Lepanto, 21/23), Pietrasanta (via Aurelia Sud, 23).