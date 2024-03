Festa della Donna in Toscana tra musei gratis e concerti in piazza

Firenze, 5 marzo 2024 – Dalle iniziative nei musei ai concerti in pizza agli itinerari per andare alla scoperta dele grandi figure femminili del passato. Sono tanti gli appuntamenti in Toscana per celebrare l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna. Ecco la nostra guida. FIRENZE Concerto gratuito in Piazza del Duomo A Firenze tutte e tutti sono invitati all’evento “Insieme per cambiare musica” alle ore 16 in Piazza del Duomo a Firenze nello spazio antistante Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana. Un concerto gratuito con Irene Grandi, la Bandabardò e i Dirotta su Cuba. A condurre questo pomeriggio in musica sarà Carlo “Carletto” Nicoletti, mentre le letture di Tosca d’Aquino e Serra Yilmaz arricchiranno di nuove parole la valigia ideale del “Viaggio” de La Toscana delle donne. Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia gratuiti per tutte le donne La Giornata Internazionale della Donna si passa al museo: ingresso gratuito per tutte le donne alla Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli. Le Gallerie degli Uffizi aderiscono infatti al programma dedicato alla ricorrenza da parte del Ministero della Cultura per i musei e i luoghi della cultura statali. Non solo. Il complesso museale lancerà simbolicamente sul proprio sito l’8 marzo una mostra tesa a valorizzare la presenza femminile nelle collezioni degli Uffizi: Storie di donne e potere tra Oriente e Occidente nella serie gioviana degli Uffizi, rassegna focalizzata sui volti di alcune donne illustri della Storia selezionati dalla raccolta di ritratti della Galleria. L’8 marzo anche la Galleria dell’Accademia di Firenze riserverà l’ingresso gratuito a tutte le visitatrici, suggerendo, per questa ricorrenza, un percorso ad hoc nella Gipsoteca, alla scoperta degli straordinari personaggi femminili ritratti da Lorenzo Bartolini, nella prima metà dell’Ottocento. Le donne entrano gratis anche al Museo Archeologico Nazionale, con visite tematiche “Specchio, specchio delle mie brame ” magia, bellezza e mondo femminile dall’Egitto all’Etruria. I musei fiorentini gratis per il pubblico femminile I Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente per tutte le donne. Al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento saranno inoltre offerte occasioni di visita tutte al femminile. In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più su due grandi donne del passato, la duchessa Eleonora de Toledo e la sua amica e poetessa Laura Battiferri. Al Museo Novecento, invece, le visitatrici e i visitatori potranno avvicinare la figura dell’artista contemporanea Alessandra Ferrini, la cui mostra Unsettling Genealogies ha da poco aperto i battenti. Al Museo di Palazzo Vecchio alle 12 in programma “Sotto le ali di una pavoncella. Visita tematica su Eleonora de Toledo” (per giovani e adulti). Sempre a Palazzo Vecchio, alle 15 e alle 16:30, spazio a “Laura Battiferri, intellettuale e poetessa fiorentina” (per giovani e adulti), visita che accompagna nella scoperta o riscoperta di questo personaggio. Al Museo Novecento, alle 16:30, le visitatrici e i visitatori potranno partecipare al focus sulla mostra di Alessandra Ferrini “Unsettling genealogies". Musei del Bargello, l’8 marzo le donne entrano gratis. Dal busto di Costanza Bonarelli di Gian Lorenzo Bernini alla Dama col Mazzolino di Andrea del Verrocchio conservati al Museo Nazionale del Bargello, al ciclo della Castellana di Vergy affrescato sulle pareti di uno dei più celebri ambienti di Palazzo Davanzati fino alle storie dell’Elettrice Palatina ed Eleonora di Toledo, celebri esponenti della famiglia Medici sepolte alle Cappelle Medicee. Sono solo alcune delle protagoniste le cui storie straordinarie animano i Musei del Bargello, che l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, apriranno gratuitamente le loro porte alle donne di ogni età. I musei statali del gruppo aderiscono infatti all’iniziativa promossa del Ministero della cultura e offrono l’ingresso gratuito al Museo Nazionale del Bargello, al Museo delle Cappelle Medicee, al Museo di Palazzo Davanzati e al Complesso di Orsanmichele, fresco di restauro e riallestimento. A Firenze ingresso gratuito anche ad HZERO per le donne (orario di venerdì dalle ore 10 alle 19 con ultimo ingresso ore 18). Un podcast dedicato alle figure femminili nelle opere e nei monumenti del Duomo Per la Giornata internazionale della donna, 8 marzo 2024, l’Opera di Santa Maria del Fiore lancia la nuova serie originale podcast “Voci di Donne: i monumenti del Duomo di Firenze raccontati al femminile”. Otte puntate, con inizio il pomeriggio dell’8 marzo e a seguire ogni venerdì, che racconteranno per la prima volta il vasto mondo femminile rappresentato nelle opere e nei monumenti del Duomo di Firenze. La serie podcast sarà ascoltabile sulle piattaforme Spotify e Apple e Google podcast e in una apposita sezione del sito dell'Opera: https://duomo.firenze.it/it/podcast. Nella stessa giornata, per i residenti a Firenze e provincia, sarà possibile entrare gratuitamente al Museo dell’Opera del Duomo, al Battistero e a Santa Reparata con il Giglio pass, che sarà rilasciato il giorno stesso, presentandosi con i documenti di identità, alle biglietterie dell’Opera in Piazza Duomo 14 e San Giovanni 7. Inoltre, all'interno della Sala del Paradiso del Museo, si terranno delle letture - in italiano alle ore 11:30 e 16:30, ed in inglese alle ore 11:00 e 16:00 - tratte dalla prima puntata del podcast. Le iniziative nei musei della Toscana Ad Arezzo il museo Archeologico nazionale ‘Gaio Cilnio Mecenate’ ha in programma “Storie di donne al Museo” voci e itinerari tematici alle ore 10.30 e 17.30, posti limitati, prenotazione consigliata. Al Museo Nazionale Etrusco e Necropoli di Chiusi è in programma “Donne a confronto”, incontri, letture e visite guidate fino a domenica 10 marzo. A Monsummano Terme il Museo Nazionale di casa Giusti organizza “Voci di donne” – Esther Lurie, un’artista testimone dell’Olocausto sabato 9 marzo alle ore 16.30 a ingresso libero. Salute delle donne: consulenze gratuite con le ostetriche Per tutta la giornata dell’8 marzo Synlab organizza presso i propri centri in Toscana un open day con consulenze ad accesso libero con le ostetriche. Si potrà partecipare a sessioni informative individuali volte a migliorare il benessere della donna su diversi temi: contraccezione, autopalpazione, supporto alla gravidanza e allattamento. Come partecipare. È possibile prenotare le consulenze con le ostetriche fino ad esaurimento posti telefonando allo 055 4211617, inviando una e-mail a [email protected] o presso le accettazioni dei centri dove si svolgeranno le consulenze gratuite: Firenze (via Cimabue, n.35/r), Bagno A Ripoli – CMT (via Antonio Meucci, 4), Sesto Fiorentino (via Della Querciola, 12), Prato - SYNLAB Diagnosys (via Lepanto, 21/23), Pietrasanta (via Aurelia Sud, 23). Eventi tra musica e apericena L’8 marzo all'Otel dinner show con Ginosound e Fabry Music, e poi si balla in pista fino a tarda notte con lo special guest Eugenio Colombo, da pupillo di Uomini e Donne a dj più glamour e richiesto dai club. L’Enoteca Falorni di Greve in Chianti (Firenze), lo storico “tempio del vino”, riapre i suoi spazi e presenta eventi per tutti i gusti, a cominciare da un apericena in tema per la Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo. L'agriturismo La Valle di Anna a Lastra a Signa organizza una serata a tema con karaoke. Four Seasons Hotel Firenze celebra le donne eccezionali che hanno vissuto a Palazzo della Gherardesca organizzando una visita della proprietà dedicata alle loro storie. Ilpubblico sarà accompagnato da Sara Innocenti, guida turistica fiorentina e travel content creator L’8 marzo a teatro Si ride e si balla al Teatro delle Arti per la Giornata delle Donne. Alle ore 21 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa i Sacchi di Sabbia presentano la comicità esplosiva di Aristofane. ‘Gli Acarnesi’ è la più antica commedia del mondo. Oggi non è più in repertorio, nessuno la mette in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Massimo Grigò, qui calato nei panni di un brillante accademico, continuare ad interrogare questo antico gioiello comico. A seguire apre le danze il duo Wunder Tandem dall’anima disco-punk: due voci, una fisarmonica e un drum set, pronte a infiammare il palco. PISA A Pisa giornata intensa per il ‘Marzo delle donne’. Alle ore 14 al Lanteri Cinema Caffè, Via S. Michele degli Scalzi 46 appuntamento col ‘Fearless Forum, Donne che ispirano il cambiamento’, tavola rotonda e proiezione gratuita del documentario Geeta. Alle ore 16 al Museo della Grafica, Lungarno Galilei 9 ‘Un coro di Furie contemporanee per gridare “basta” alla violenza contro le donne’, ingresso gratuito Prenotazione obbligatoria: [email protected]. Alle 18 e 30 alle Logge dei Banchi Illuminazione di giallo del frontone- Distribuzione di mimose alle donne della città e sottofondo musicale a cura di Cinzia Facenza. Come ogni anno prende il via la rassegna "Marzo di Donna" nel Comune di Vicopisano, un mese di arte, cinema, teatro, storie, letture e tanti altri eventi e iniziative. Primo appuntamento l’8 marzo alle 18, a cura di Anpi Vicopisano, "Donne nella Resistenza italiana fra riconoscimenti ed esclusioni", con Catia Sonetti, direttrice dell'Istoreco sezione di Livorno (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporane). A seguire, alle 20, Porta Partigiana, un party all'insegna della condivisione, aperto a tutte e a tutti, al Circolo Arci L'Ortaccio di Vicopisano (per informazioni [email protected]). SIENA Denso il programma di venerdì 8 marzo a Siena. Alle 15, con ritrovo in piazza Chigi Saracini (dentro porta Camollia), appuntamento con il trekking urbano teatralizzato “Donne per le donne”, passeggiata fra i rioni per visitare i luoghi in cui hanno vissuto donne senesi che si sono impegnate per il bene di altre donne e della città. Nel percorso, a sorpresa, si incontreranno alcune tra le protagoniste delle narrazioni: delle attrici daranno voce a coloro di cui viene narrata la storia. Il tragitto si concluderà alle 17 in piazza del Duomo. La partecipazione è gratuita su prenotazione, contattando il Centro Guide Siena al numero 0577/43273 o all’indirizzo [email protected]. A seguire, nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala, incontro con personaggi femminili protagonisti del mondo dello sport e dell’imprenditoria femminile, dal titolo “Donne di oggi”; interverranno Valentina Vezzali (campionessa olimpionica di fioretto e socia del Panathlon Club di Jesi) e Gioia Cresti (enologa e imprenditrice). Alle 17.30, presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, la presentazione del libro di Fabiano Massimi “Natalia Ginzburg e le sue sorelle”. Alle ore 18 presso l’area verde di Camollia, la presentazione delle biografie e l’inaugurazione di installazioni “Donne di scienza, di arte e di pensiero: percorsi e conquiste delle donne”. A concludere la giornata la proiezione del film “Storia di Gio” sulle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, in collaborazione con il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Siena. L’Accademia Chigiana celebra la Festa della Donna venerdì 8 marzo con un concerto della Micat in Vertice tutto al femminile. Protagoniste il talento chigiano Giulia Rimonda violino della classe di Salvatore Accardo accompagnata al pianoforte da Valentina Kaufman. LUCCA Azzurro Donna Lucca organizza l’evento Forza Donne dedicato al rispetto della donna nel rapporto di coppia, da un’iniziativa della coordinatrice comunale Mihaela Acatrinei, che sarà anche la moderatrice del dibattito, che si terrà l’8 marzo alla Casa del Boia, a partire dalle 17,30. Ad Altopascio dal 7 al 9 marzo, in sala Granai, in piazza Ospitalieri, si terrà la mostra fotografica di Serena Sgammini e Alessia Borelli sulla figura della donna. L’8 marzo alle 21 sempre in sala Granai la presentazione del libro Donne sul filo della memoria. Tracce e testimonianze di cultura femminile a cura di Micol Carmignani. AREZZO Sarà un 8 marzo speciale al Teatro Petrarca con l’esibizione del trio di cantanti liriche "Appassionante", formazione artistica tutta al femminile che dalla sua nascita nel 2020 ha registrato 5 album con all’attivo spettacoli in tutto il mondo. Le loro voci interpreteranno un variegato repertorio composto da arie di opere liriche, canzoni italiane d’autore, successi pop-rock internazionali e un brano originale scritto per denunciare la violenza di genere e lanciare un messaggio di speranza. L’ingresso (ore 21) sarà libero con prenotazione obbligatoria. Biglietti prenotabili al link https://discoverarezzo.ticka.it/. oppure al Teatro Petrarca. Una festa delle donne particolare, quella organizzata da Cgil, Spi e Coordinamento donne delle due organizzazioni. Nel salone di via Monte Cervino con inizio alle 15.30, verrà presentato il libro “Gli occhi addosso” di Laura Capaccioli. PISTOIA Venerdì 8 marzo, alle 11 si terrà in piazza della Resistenza la deposizione di fiori al monumento in memoria della FEB Femminile (Força Expedicionária Brasileira), una cerimonia a cura del Cudir e dell’associazione Linea Gotica Pistoiese onlus. Sempre venerdì 8 marzo, alle 21, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini è in programma lo spettacolo Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro, con musiche originali Massimiliano Pace, una produzione Patagonia Group Milano. Per informazioni 0573 371686, [email protected]. Promossa una iniziativa in piazza Gramsci di Agliana dalle donne del Pd per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere. LIVORNO L’ 8 marzo al Centro Donna alle 16.30 sarà presentato il libro: "Le commesse della UPIM". Sottotitolo: quando il diritto al lavoro per una donna era un obiettivo irraggiungibile. Undici storie, vere o immaginate, che raccontano un universo femminile alle prese con un’epoca di transizione sospesa fra tradizioni paternalistiche, contestazione, movimenti sociali e cambiamenti radicali nelle dinamiche di genere. PRATO Il circolo Arci “Costa Azzurra” a La Macine organizza tre appuntamenti in occasione della “Giornata internazionale per i diritti della donna”: venerdì 8 marzo ore16:00, inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne. A Carmignano alle 18,45 al circolo Arci 11 Giugno appuntamento con "Universo donna" un aperitivo poetico e letture speciali a cura di Cgil Spi Lega Intercomunale Poggio a Caiano e Carmignano Coordinamento donne. La mattina il museo archeologico di Artimino sarà ad ingresso gratuito per tutte le donne dalle 9,30 alle 13,30. MASSA L’ marzo, alle ore 15, presso il Ridotto degli Animosi: “Carrara celebra le sue donne”, tradizionale appuntamento celebrativo delle donne che si sono particolarmente distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale, sportivo; presenta la Sindaca, Serena Arrighi. A le ore 17, presso il Mudac: “Costellazioni della scultura negli anni Sessanta e Settanta. Attitudini femministe oltre gli stereotipi narrativi”; la storica dell’arte e ricercatrice Lara Conte, in dialogo con Cinzia Compalati, direttrice del Polo museale di Carrara. GROSSETO Tanti appuntamenti a Scarlino. In sala consiliare (in piazza Garibaldi, a Scarlino) sarà inaugurata “War – Women art revolution”, una narrazione visiva sull’arte femminista degli anni ‘70, a cura del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. L’esposizione rimarrà nella sala consiliare fino a domenica 10 marzo. Dalle 15 alle 16, sempre in sala consiliare, è in programma la presentazione di due libri in collaborazione con la libreria Mondadori di Grosseto. Maurizio Vanni dialogherà con Emilio Giovanneschi, autore di “Storie di donne. L’inconscio verso l’eros”, pubblicato da Effigi nel 2017. Letizia Stammati invece introdurrà Maria Modesti, autrice di “Nel segno del destino”, pubblicato da Effigi nel 2022. Dalle 17 alle 18 Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse di Grosseto, e Maurizio Vanni parleranno de “La donna nella storia dell’arte. Dalla conquista della libertà espressiva all’avanguardia femminista degli anni Settanta”. Dalle 18.15 alle 19.15 è prevista una tavola rotonda, “Confluenze di genere, riflessioni sul pianeta donna”.