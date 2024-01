Profumo di shopping, L’Occitane compra Dr. Vranjes Firenze

Firenze, 4 gennaio 2024 – Bluegem, il fondo di private equity paneuropeo specializzato in investimenti nel settore dei consumi dal 2007, ha venduto Dr. Vranjes Firenze, marchio leader nel settore dei profumi per la casa, al gruppo L'Occitane. L'operazione, i cui dettagli non sono stati resi noti, è stata annunciata dal fondo di private equity.

Sotto la guida di Bluegem, Dr. Vranjes ha più che triplicato le vendite, superando i 42 milioni di euro nel 2023, con un margine operativo lordo (Ebitda) superiore al 30%. Da quando ha acquisito la maggioranza di Dr. Vranjes Firenze nel 2017, Bluegem ha supervisionato l'evoluzione del marchio da un'attività prevalentemente domestica e distribuita al dettaglio a un leader di mercato riconosciuto a livello globale. Negli ultimi sei anni Dr. Vranjes ha raggiunto una crescita e una redditività significative, con una diversificazione strategica dei canali che ha portato a un aumento sostanziale delle vendite digitali, che ora costituiscono oltre un quarto del fatturato totale. Con una solida rete di 28 negozi monomarca e 650 punti vendita, Dr. Vranjes Firenze ha consolidato la sua presenza internazionale.