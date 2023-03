Savino Del Bene, l’azienda offre nuovi bonus ai dipendenti causa caro vita

Una sede di Savino Del Bene

Scandicci (Firenze), 8 marzo 2023 – Savino Del Bene, azienda leader nei trasporti e nella logistica, anche quest'anno, come già nel 2022, ha previsto un buono di 550 euro per tutti i 1.438 dipendenti del Gruppo Savino Del Bene Italia, spendibile attraverso una specifica piattaforma welfare che offre vari servizi di aiuto per il benessere della persona.

Inoltre particolare attenzione, riporta una nota dell'azienda, è stata rivolta alle famiglie con figli piccoli che, in aggiunta al buono previsto per tutti, riceveranno rispettivamente 2.800 euro per i bambini fino a 4 anni e 1.200 euro per quelli dai 4 ai 6 anni. Sono misure prese, viene spiegato, «in uno scenario incerto come quello odierno, che vede aumentare l'inflazione e, conseguentemente, il costo della vita».