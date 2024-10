Italgas inaugura a Firenze il nuovo Centro di comando e controllo delle reti

Firenze, 3 ottobre 2024 – Italgas ha inaugurato oggi il nuovo Centro di comando e controllo degli impianti e delle reti di Firenze, il secondo dopo quello di Torino: con questa infrastruttura sarà possibile monitorare e gestire da remoto i 74mila chilometri del network di distribuzione del gas del gruppo, compresi gli 8mila chilometri di reti di Toscana Energia. Il centro è stato realizzato all'interno di Toscana Energia e opera in simbiosi con quello di Torino, garantendo un intervento 24 ore su 24, tutti i giorni. La struttura si compone di due aree che operano in connessione tra di loro: in una confluiscono le segnalazioni che giungono al numero verde del pronto intervento, nell'altra avviene il comando e il controllo da remoto attraverso l'uso del software proprietario Dana che permette di agire su sensori e attuatori installati lungo la rete. Grazie a Dana acronimo di Digital advanced network automation, è possibile gestire le attività da remoto. L'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo ha spiegato che col nuovo centro di comando e controllo degli impianti e reti del gruppo Italgas, presentato oggi a Firenze, “avremo sotto controllo ancora di più tutta la nostra rete quindi saremo in grado di intervenire in anticipo rispetto a eventi che si possono verificare. È già successo durante le recenti inondazioni in Emilia Romagna che siamo riusciti a gestire i nostri impianti da remoto, quando non si poteva intervenire localmente perché non c'era la possibilità”.