Imprenditrici e Intelligenza Artificiale: le sfide del futuro in un libro

Firenze, 24 febbraio 2025 – L’Intelligenza Artificiale rappresenta ormai uno degli snodi centrali del futuro di molte aziende, piccole e grandi, proiettate in un mercato globale sempre più digitalizzato. Ma come stanno affrontando questa vera e propria rivoluzione le imprenditrici italiane?

Presentazione del libro "Aidda e l’Intelligenza Artificiale: rispondono le imprenditrici"

Se ne parlerà giovedì 6 marzo, alle ore 17, nella Sala Esposizioni del Palazzo Strozzi Sacrati, durante la presentazione del libro scritto da Orietta Malvisi Moretti e promosso da AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda).

All’incontro interverranno nomi di spicco del panorama istituzionale e imprenditoriale: Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Paola Butali, presidente di AIDDA Toscana, Grazia Francescato (ambientalista e giornalista) e Antonella Giachetti, presidente nazionale di AIDDA.

L’occasione sarà buona per approfondire il tema di come l’IA possa diventare una leva strategica e vincente per le aziende, comprese quelle medio-piccole, spesso alle prese con la sfida di rimanere al passo con le innovazioni tecnologiche.

Un progetto di formazione e riflessione

Il libro di Orietta Malvisi Moretti nasce da un percorso di formazione e riflessione avviato da AIDDA nell’ambito dell’iniziativa “AIDDA va un giorno all’università”. Un progetto che ha coinvolto l’Università Bicocca di Milano, dove è stato organizzato un workshop dal titolo "L’ABC dell’Intelligenza Artificiale".

“Grazie a questo laboratorio formativo – spiega Malvisi Moretti – molte imprenditrici hanno potuto acquisire strumenti concreti per capire come l’IA stia trasformando l’organizzazione e la gestione aziendale."

Il volume raccoglie testimonianze dirette di donne d’impresa di diversi settori che raccontano esperienze, sfide, dubbi e successi nell’adozione di nuove tecnologie: storie utili per chi vuole comprendere come l’IA possa diventare un alleato strategico in un contesto dove "rimanere indietro" potrebbe significare rinunciare a importanti opportunità di crescita.

Un interrogativo, però, resta aperto: come coniugare l’avanzata dell’IA con il rispetto dell’etica e della privacy, valori sempre più essenziali per mantenere la fiducia delle persone e dei mercati? “Ai posteri l’ardua sentenza!”, si legge in uno dei passaggi più significativi del libro, quasi a voler lasciare in sospeso il giudizio definitivo su una trasformazione economica e sociale senza precedenti.

Il ruolo delle donne imprenditrici

Certo è che, come sottolinea AIDDA, le donne imprenditrici non intendono restare spettatrici passive di questa evoluzione: lungimiranza, resilienza e apertura mentale continuano a ispirare nuove forme di leadership e a trainare una parte importante dell’economia italiana.

L’invito è dunque rivolto a tutte e tutti gli interessati a scoprire come l’Intelligenza Artificiale possa giocare un ruolo centrale nello sviluppo delle imprese al femminile e nel panorama imprenditoriale in generale.

Caterina Ceccuti