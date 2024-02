Genuino.Zero entra in Ale Fresh Market

Firenze, 5 febbraio 2024 - Novità per la start-up fiorentina Genuino.Zero, un'azienda tutta femminile nata nel 2019 dal bando Call4Ideas di Murate Idea Park, l’incubatore di imprese innovative legato a Comune di Firenze, Confindustria e Camera di Commercio. L'azienda specializzata nella vendita online di prodotti alimentari a chilometro 0, sostenibili e artigianali fonde la logica del gruppo d'acquisto solidale alle potenzialità dei mezzi digitali, con l'intento di "costruire un ponte tra campagna e città con la comodità di un click". Genuino.Zero si è ormai radicato a Firenze e ora è pronto a crescere ancora di più: sarà acquisito dalla veneta Ale Fresh Market, e-grocery (supermercato online) di prodotti freschi stagionali e nazionali, in particolare veneti.

Ale Fresh Market è un'impresa di Cittadella, in provincia di Padova, fondata nel 2021 da Alessandro Andretta, come spin-off di un business familiare che dura da oltre 100 anni, operando tramite un’app di proprietà utilizzata da oltre 8.300 utenti: dal 2021 a oggi, è passata da 1,2 a 2,8 milioni di fatturato, conta ad oggi 10 dipendenti e nel 2023 ha evaso più di 30mila ordini.

Ieri ha annunciato inoltre una partnership strategica con un’altra realtà di Firenze: Open Seed, holding di partecipazioni nata nel 2016 con l'obiettivo di raccogliere capitali e investirli nell'avvio di start-up in pre-seed (fase iniziale), affiancandole nello sviluppo successivo e promuovendo l'innovazione responsabile e la crescita sostenibile nel panorama imprenditoriale. In questi giorni l'impresa padovana sta portando avanti una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma di crowdinvesting CrowdFundMe – quotata a Piazza Affari – con l’obiettivo di raccogliere 900mila euro. La cifra che servirà ad avviare degli store fisici e a spingere la crescita in Italia, attraverso nuove acquisizioni. L’investimento di Open Seed in Ale Fresh Market fornirà all’azienda non soltanto, un supporto finanziario, ma le aprirà anche le porte a una rete di risorse, contatti e competenze che ne accelereranno lo sviluppo, in Toscana e su tutto il territorio nazionale.

“Il sostegno di Open Seed e l'arrivo di Genuino.Zero, rappresentano due notevoli passi in avanti per noi”, ha dichiarato l’amministratore delegato Alessandro Andretta. “ Con il lancio della campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe e queste due operazioni, delineiamo un nuovo capitolo della nostra storia, caratterizzato dalla volontà di crescere, innovare e promuovere una cultura alimentare consapevole e, da oggi, accessibile anche al di fuori del Veneto. Con Open Seed siamo pronti a consolidare il nostro impegno per offrire prodotti di qualità, provenienti da filiere corte, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e sostenibile. Genuino.Zero, con la sua dedizione per un’offerta di alta qualità, ha dimostrato un lavoro in linea con i nostri valori. Sono convinto che insieme possiamo creare un impatto positivo sul settore agroalimentare”. “Sono in corso grandi trasformazioni del sistema agricolo, le proteste in Europa di questi giorni ci ricordano che tutti noi ne facciamo parte. I nostri investimenti e le nostre scelte di consumo sono determinanti per il futuro. La nostra scelta è Ale Fresh Market che ha saputo unire il mercato tradizionale con importanti innovazioni, con attenzione alla sostenibilità, grazie anche alla recente acquisizione nella nostra partecipata Genuino.zero” ha aggiunto Lorenzo Ferrara, presidente e co-fondatore di Open Seed. Sia la raccolta fondi di Ale Fresh Market su CrowdFundMe, che il suo ingresso nel portafoglio di Open Seed hanno avuto come advisor Over Ventures, il crowdfunding studio europeo, a supporto di aziende innovative, guidato da Giancarlo Vergine. Over Ventures è una boutique di advisory strategica verticale sul mondo delle startup e del venture capital, che ha lanciato da qualche mese il primo crowdfunding studio europeo, una divisone interna all’azienda, composta da esperti di crowdfunding e fundraising, interamente dedicata al supporto alle operazioni tramite questo strumento sui principali portali italiani ed europei.

