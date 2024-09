Firenze, Savio Firmino diventa marchio storico di interesse nazionale

Firenze, 23 settembre 2023 – Un’azienda storica, nata nel 1941 a nel quartiere di Santo Spirito, l’angolo di Firenze famoso da sempre per la sua vocazione artigianale: qui hanno avuto sede fin dal Rinascimento le botteghe degli intagliatori, degli orafi, dei calzolai. E qui nel 1941 Firmino Savio, artigiano di origini friulane, fondò la sua impresa: una realtà straordinaria che ancora oggi realizza arredamento su misura ed esporta il mestiere d'arte italiano in tutto il mondo, continuando a valorizzare la maestria artigiana, permettendo di conservare la tradizione e il know how dei suoi maestri artigiani.

Giunta alla quarta generazione, Savio Firmino ha avuto ora un importante riconoscimento: entra a far parte del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha accolto l’istanza di iscrizione. “L’Ufficio - si legge nel responso del ministero - esaminata la documentazione presentata, valutate le prove d'uso addotte, constatato l'utilizzo del marchio per 50 anni, accoglie l'istanza e autorizza l'iscrizione del marchio nel registro speciale dei marchi storici”.

«Questo prezioso riconoscimento - commenta Cosimo Savio, ceo di Savio Firmino - testimonia l’impegno di Savio Firmino, custode di alti valori artigianali e di quelle tradizioni, che costituiscono un patrimonio d’eccellenza per il nostro Paese, da tutelare, valorizzare e promuovere. Siamo orgogliosi di essere ammessi al registro. Questa è un’ulteriore testimonianza della validità del lavoro che stiamo portando avanti».

Istituito nel 2019, il Registro dei marchi storici di interesse nazionale tutela la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza legate storicamente al territorio nazionale e valorizza il Made in Italy nel mondo. Possono candidarsi solo le attività che vantano un marchio registrato da oltre 50 anni. Se la richiesta viene accettata, queste aziende sono libere di utilizzare il logo «marchio storico di interesse nazionale» accanto al proprio, per finalità promozionali e commerciali.

Ad oggi risultano iscritti al Registro 770 marchi storici, di cui 45 toscani, all’interno della sezione speciale ad essi dedicata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Savio Firmino è una delle pochissime aziende del settore dell’arredamento ammesse al Registro, insieme ad alcuni dei più rinomati brand a livello internazionale, tra cui Poltrona Frau, Cassina, Minotti. Contestualmente al riconoscimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy, Savio Firmino si è iscritta all'Associazione dei marchi storici d’Italia, che promuove l’importanza strategica dei marchi storici italiani.