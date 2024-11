Energia, nasce il codice univoco antitruffa

Firenze, 17 novembre 2024 - Attivare pratiche positive e a tutela del cliente dopo episodi non facili da gestire. È quanto accaduto a PolisEnergia, azienda attiva nel mercato di luce e gas dal 2012, con un parco di clienti attivo anche in Toscana (è stata ad esempio la prima azienda ad aver tradotto la bolletta in cinese, conquistando così una fetta del mercato dell'area di Prato, comunità cinese molto numerosa) e in tutta Italia.

L'azienda ha ideato una soluzione per contrastare le continue truffe perpetrate a danno dei propri clienti a cui venivano estorti dati personali e consensi al fine di cambiare inconsapevolmente il loro fornitore di luce e gas. Si tratta di un codice antitruffa, univoco e personale, diverso dal codice Pod che al contrario è pubblico e quindi noto (anche per i truffatori) proprio per tutelare il cliente e il rapporto con l'azienda stessa. Tutto è nato dopo che molti utenti hanno segnalato, nelle scorse settimane, di esser stati contattati, in prossimità dell’attivazione della nuova fornitura da call center, che affermando di chiamare per conto di PolisEnergia, davano informazioni negative sul contratto o dicevano di doverlo cambiare per le più varie ragioni.

Ma ecco l’inganno: non si trattava affatto del call center del servizio clienti di PolisEnergia, ma call center gestiti da truffatori che operano in modo infedele per conto di altre società di vendita del mercato elettrico. L'elenco delle bizzarre spiegazioni date dai truffatori è vasto: tra le scuse “la tariffa attuale è in scadenza, devi cambiare azienda per evitare aumenti”, “abbiamo bisogno di confermare alcuni dati per aggiornare il tuo contratto”, “hai diritto a un rimborso sulla bolletta, ma dobbiamo confermare i dati”, “stiamo chiamando per conto dell'Autorità di regolazione per l'energia, Arera, devi aggiornare il tuo contratto”. E ancora “c'è un errore nel tuo contratto, devi firmarne uno nuovo per correggerlo”. Addirittura, alcuni clienti sono stati contattati con la minaccia di “cambiare subito fornitore per non rimanere senza energia o gas”.

Col codice antitruffa per i clienti di PolisEnergia questo problema “non esisterà più”, spiegano da Polis Energia. “Alcune società hanno chiamato i nostri clienti spacciandosi per PolisEnergia – si spiega ancora dall'azienda -, così abbiamo deciso di creare per ogni nostro cliente un codice segreto che abbiamo denominato 'antitruffa', che possono visualizzare solo gli operatori ufficiali e il cliente. Se l'operatore non è in grado di fornire il codice antitruffa, allora non siamo noi ad aver chiamato e consigliamo ai nostri clienti di terminare subito la chiamata. Possono chiamare il nostro servizio clienti per avere conferma che tutto sia a posto. Solo il cliente e l'operatore hanno quel codice. Dunque, è il cliente che può chiederlo all'operatore per aver la certezza che si tratta di un dipendente di PolisEnergia”.

“Chi ha il codice potrà appunto verificare immediatamente l'autenticità di una chiamata ricevuta per la stipula o la modifica di contratti di energia e gas”, si spiega ancora dall'azienda. PolisEnergia, oltre ad aver attivato il codice, ha anche inviato ai clienti un vademecum per non aver cascare nella rete dei truffatori: sempre bene ricordare che non si deve “mai fornire informazioni personale, è sempre bene controllare la propria area clienti e non firmare nulla alla cieca”. Tutte informazioni che sembrano scontate ma non lo sono, visto che tante persone, anche quelle più attente, si ritrovano poi variazioni di contratti e problemi.