Roma, 12 novembre 2021 – Aumentano i carburanti, aumentano i costi per mantenere un'auto. Secondo i calcoli di Assoutenti, un'automobilista spende mediamente 3.361 euro l'anno, pari a circa il 20 per cento dello stipendio. La voce di spesa che pesa di più sui conti è quella dei carburanti, per i quali se ne vanno 2mila euro. Per l'Rc auto, che comunque risulta in calo, si spendono mediamente 360 euro l'anno. Secondo i dati dell’osservatorio di Facile.it, nel corso del mese di ottobre 2021 il premio medio Rc auto calcolato nella regione Toscana è stato anche più alto, pari a 463,44 euro, in flessione di oltre il 12 per cento rispetto ad un anno fa.

Nei costi per l'auto vanno calcolati anche quelli per la manutenzione ordinaria e per i lavori di riparazione, che arrivano a 390 euro l'anno. A questi vanno aggiunti 250 euro che mediamente rappresentano l'esborso annuo per olio, gomme e pezzi di ricambio. Per pedaggi e parchimetri si spendono in media 110 euro l'anno, mentre per bollo e revisione 240 euro. In totale, quasi 3.400 euro l'anno, pari a al 18,7 per cento di un reddito medio e all'11 per cento della spesa annua di una famiglia.

Dal 1 novembre è rincarata anche la tassa per la revisione auto, passata da 45 a 54,90 euro, con un aumento del 22 per cento. Il governo ha previsto un bonus per compensare questo aumento: dal 21 dicembre 2021 sarà disponibile la piattaforma dedicata che consentirà di ottenere il rimborso di 9,95 euro sulla revisione già effettuata. Ma molti si attendono un altro click day, con i bonus che andranno probabilmente esauriti in poche ore.