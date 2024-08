Camera di commercio di Firenze, eletta la nuova giunta

Firenze, 1 agosto 2024 – Nuova giunta per la Camera di Commercio di Firenze. Gli otto componenti, che rimarranno in carica fino al 2029, sono, oltre al presidente, Massimo Manetti, eletto lo scorso 17 luglio: Lapo Baroncelli, di Confindustria, in rappresentanza del settore servizi alle imprese, Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze e di Confindustria Toscana Centro e Costa, in rappresentanza del settore industria, Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze, in rappresentanza del settore artigianato, i due confermati Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana, in rappresentanza del settore agricoltura, e Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze, in rappresentanza del settore turismo, Giovanni Guidarelli, responsabile area credito di Confartigianato Imprese Firenze, in rappresentanza del settore servizi alle imprese e, infine, l’unica donna in giunta, Elena Spanò, vicepresidente provinciale di Confcommercio, in rappresentanza del settore commercio. Nella scorsa giunta erano due le rappresentanti femminili: Laura Innocenti (industria) e Susanna Bianchi (cooperazione).

La giunta è stata eletta da 21 dei 25 consiglieri presenti. I quattro assenti sono Lapo Baroncelli (per malattia), Azzurra Morelli, di Confindustria, Claudio Vanni di Legacoop, e Mario Bartoli, di Assotosca.

“Lavoreremo subito per mettere a punto un programma di mandato, con particolare attenzione al mondo delle pmi, al tema della sicurezza e ai cambiamenti in atto nel comparto del turismo, un settore importante e decisivo per Firenze - ha commentato il presidente della Camera Manetti -. Voglio poi rafforzare il nostro impegno a fare sistema con le altre istituzioni metropolitane e toscane, Regione e Città metropolitana in testa, perché per essere competitivi serve un territorio competitivo”.

Con l’elezione della nuova giunta si mette la parola fine alle polemiche che hanno caratterizzato il rinnovo delle cariche: dai malumori di Confindustria per la mancata rielezione di Leonardo Bassilichi alla guida della Camera di commercio, a quelli del mondo cooperativo per l’assenza in giunta di un loro rappresentante. Resta invece pendente il ricorso al Tar di Cia e Upa Confagricoltura sul posto assegnato a Coldiretti da parte della Regione Toscana.