Aeroporti Firenze e Pisa, un settembre da record: quasi un milione di passeggeri

Firenze, 2 ottobre 2024 – Un settembre speciale. Il migliore di sempre. I dati del sistema aeroportuale toscano – dunque Firenze e Pisa - ha raggiunto i 930mila passeggeri, con un +5,9% rispetto allo stesso mese del 2023. L’aumento del numero di voli passeggeri commerciali (+2,9%) e del tasso di riempimento dei voli di linea (+1,3 punti percentuali, pari all’87,1%) hanno inciso positivamente sui risultati ottenuti nel mese di settembre 2024. Il Sistema aeroportuale toscano supera per la prima volta la soglia dei 7 milioni di passeggeri già al termine dei primi nove mesi dell’anno, registrando un aumento del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nel dettaglio Firenze, con 354mila passeggeri transitati, raggiunge il suo massimo storico del mese di settembre, segnando una crescita del 9,4% rispetto allo stesso mese del 2023. Il record è essenzialmente dovuto all’aumento, rispetto al 2023, del numero di voli passeggeri commerciali (+4,6) e del tasso di riempimento degli aeromobili (+2,5 punti percentuali), che ha raggiunto l’84,8%. Nel mese si registra una forte crescita del traffico passeggeri internazionale (+11,8%) che ha più che compensato la flessione del 3,2% del traffico nazionale.

Tra le destinazioni preferite con voli di linea a settembre 2024 troviamo al primo posto Parigi seguita da Londra, Amsterdam, Roma e Zurigo. L’aeroporto di Firenze, con i record mensili registrati in ogni singolo mese dell’anno, ha raggiunto complessivamente i 2,7 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell’anno, con una crescita complessiva del 15,3% rispetto al 2023.

Trend in crescita anche per Pisa: il Galileo Galilei raggiunge infatti i 576mila passeggeri transitati, +3,9% rispetto a un anno fa. In questo caso si fa sentire il miglioramento del numero di voli passeggeri commerciali (+1,5%) e del load factor (+0,6 punti percentuali), che raggiunge l’88,6%. L’aeroporto di Pisa raggiunge il suo massimo storico nei primi nove mesi dell’anno, con 4,3 milioni di passeggeri transitati e un miglioramento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.