A un centimetro dal sogno, il documentario di Roberto Davide Papini a Parigi in vista dei Giochi Olimpici

Firenze, 24 maggio 2024- Nuovo, prestigioso riconoscimento per "A un centimetro dal sogno", il documentario sul grande atleta viareggino Arturo Maffei. La storia dell’atleta raccontata da Roberto Davide Papini, regista fiorentino e giornalista de La Nazione, con le riprese e il montaggio di Michele Coppini, dopo aver vinto il premio speciale “Venicepromex Award” al festival Sport Movies & Tv (in quella che era la finale di 20 Festival nei 5 continenti del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva)”, ora è stata scelta dalla Commissione Selezionatrice della Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision (130 Nazioni affiliate), riconosciuta dal Cio, Comitato Internazionale Olimpico.

L’opera, pur non essendo in competizione, verrà proiettata durante l’evento “Emozioni dei giochi sullo schermo- Passion des Jeux” organizzato nell’ambito del “World FICTS Challenge”, il Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva, dalla FICTS che si tiene a Parigi dal 24 al 26 giugno. Attraverso il “World FICTS Challenge”, la Federazione promuove, in tutto il mondo, la qualità delle immagini sportive e la cooperazione di chi lavora in modo creativo nelle emittenti televisive sportive e nel cinema sportivo. L’evento culturale, ad ingresso gratuito che si svolgerà presso la sede dell’Institut Culturel Italien, si colloca all’interno della promozione dell’immagine e dei valori sportivi verso i Giochi Olimpici e paralimpici estivi di Parigi 2024.

