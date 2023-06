Diventare registi di cortometraggi? Al via il percorso formativo

Firenze, 15 giugno 2023 – C’è tempo fino al 15 agosto per partecipare a Sentiero Film Lab Extended, il percorso formativo per registi e registe di cortometraggi lanciato da Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di filmografia breve che unisce in un unico evento incontri industry, workshop, pitch per sceneggiature e una residenza artistica internazionale. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 17 settembre in vari luoghi della città ma intanto lancia una call per giovani autori cinematografici. Giunto alla seconda edizione, Sentiero Film Lab, torna in una nuova versione estesa per aiutare autori e autrici che vogliano consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. I progetti presi in considerazione saranno cortometraggi di finzione o documentari che si presentino con un soggetto o una sceneggiatura già redatta, ma ancora da girare. I registi e le registe selezionate parteciperanno a un laboratorio che si svolgerà dal 9 al 14 ottobre presso il cinema Politeama di Montevarchi. Saranno sei giorni di workshop intensivi guidati e coordinati dal team di Sentiero Film Factory con i docenti: Maurizio Amendola di Scuola Holden; Giuseppe Isoni, regista e sceneggiatore; Gloria Puppi di Read My Script; Andrea Rapallini, Matteo Laguni e Pierfrancesco Bigazzi, rispettivamente produttori e regista presso Materiali Sonori Cinema. Il pitch in presenza è programmato per il 15 ottobre, alla fine della settimana di laboratori, presso le Manifatture Digitali Cinema di Prato in collaborazione con Toscana Film Commission. Il corto che avrà fatto il percorso di sviluppo più completo e risulterà “pronto” agli occhi di una giuria di produttori e addetti ai lavori, vincerà un premio che consiste nella realizzazione e distribuzione ai festival del cortometraggio, grazie alla collaborazione con i team produttivi di Materiali Sonori Cinema, Black Oaks Pictures e Flash Future Distribuzioni. “Siamo felici di poter ripartire con questa nuova edizione, che sarà ricca di novità. Il successo della prima edizione e il bellissimo cortometraggio realizzato "Guardiano del faro” di Lorenzo Ferrò (vincitore del Lab 2021) ci hanno dato le giuste motivazioni per perfezionare e rilanciare questo progetto a oggi così necessario, per trovare e aiutare nuovi autori e autrici a emergere nel panorama audiovisivo internazionale”. – dichiarano dall’organizzazione. Sentiero Film Factory è una realtà di promozione cinematografica nata grazie al lavoro combinato svolto dal Materiali Sonori Cinema e l’associazione Black Oaks Pictures dal 2018. Attualmente organizzato dal trio composto da Matteo Laguni, Pierfrancesco Bigazzi e Andrea Rapallini il festival è giunto al terzo anno di attività e ha un obiettivo primario ambizioso ma non impossibile: valorizzare i giovani talenti e le produzioni indipendenti attraverso la realizzazione e la promozione di cortometraggi a Firenze e in Toscana. Sentiero Film Lab Extended è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con Toscana Film Commission, Cna Cinema e Audiovisivo Toscana. Info e iscrizioni: al link https://forms.gle/8142FybsBM2GzwhD9 - [email protected], [email protected],– www.sentierofilmlab.com Maurizio Costanzo