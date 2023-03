Da Firenze a Ravenna, torna il Treno di Dante sulle orme del Sommo Poeta

Il treno di Dante (foto ansa)

Firenze, 26 marzo 2023 – Torna il Treno di Dante, per andare da aprile a novembre sulle orme del Poeta. Il viaggio sul treno storico Centoporte, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane, prende il via da Firenze e giunge a Ravenna, le due città che hanno dato inizio e fine all’intensa vita del Sommo Poeta. Al di là del finestrino, nel corso del tragitto, è possibile ammirare i paesaggi dei territori dell’Emilia-Romagna che hanno segnato l’esilio di Alighieri. Dall’altra parte del vetro gli interni in legno della seconda classe o il morbido e colorato velluto della prima contribuiscono ad arricchire un’esperienza immersiva di ritorno al passato. Dopo il successo di pubblico registrato nel 2022 con poco meno di 7mila passeggeri registrati, la stagione 2023 si apre con le classiche corse giornaliere in programma ogni weekend, dal 15 aprile al 14 maggio (con due corse speciali martedì 25 aprile e lunedì 1° maggio) e dal 2 settembre al 1° novembre. La novità di quest’anno è la Crociera delle Città d’Arte, nel ponte di inizio giugno (da venerdì 2 a domenica 4). Una giornata ‘classica’ sul Treno di Dante Ogni sabato e domenica il Treno di Dante propone...