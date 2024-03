Vicchio, torna il ‘Giotto Jazz Festival’

Vicchio (Firenze), 18 marzo 2024 - Jazz, tanto jazz; e poi, funky e blues. E’ dietro l’angolo la 25esima edizione del “Giotto Jazz Festival”, rassegna promossa da Comune di Vicchio e Jazz Club of Vicchio insieme a Music Pool che si è ritagliata un posto d’onore nel panorama jazzistico e non solo. Anche in questa edizione - dal 21 al 24 marzo - musicisti e proposte musicali di qualità: Paolo Fresu e Rita Marcotulli, il trio Peppe Servillo-Javier Girotto-Natalio Mangalavite, Kinga Glik, Ana Popovic, Cismo Boni e Francesco Zampini Duo, Jacopo Martini Trio, Francesco Cangi&Lonely Reckets, Dario Cecchini "Soul check" Quartet. Ma ‘GJF’ non è solo in teatro: sono previsti infatti numerosi eventi outdoor (sabato e domenica) e concerti nei locali del centro. “Un programma come sempre raffinato, con appuntamenti e artisti di rilievo internazionale - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa - per questa rassegna che taglia il traguardo dei 25 anni e si è affermata come una delle più significative e apprezzate. Un livello che si è fatto di edizione in edizione sempre più alto, soprattutto negli ultimi anni. E questo grazie anche all’impegno che l’Amministrazione non ha fatto mai mancare”. Giovedì 21 marzo alle ore 21,30 è la volta di Paolo Fresu & Rita Marcotulli. Venerdì 22 marzo il trio Servillo - Girotto - Mangalavite reintepreta i brani di Lucio Dalla in “L’anno che verrà”.Il 23 marzo è la volta du Kinga Glyk, domenica 24 marzo arriva la chitarrista di fama internazionale Ana Popovic. Sono solo alcuni dei tanti appuntamenti e dei numerosi eventi collaterali. Maurizio Costanzo