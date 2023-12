Venditti e De Gregori al Mandela Forum il 19 dicembre

Firenze, 12 dicembre 2023 – Antonello Venditti e Francesco De Gregori, due big che hanno fatto la storia della musica italiana, si ritroveranno insieme sul palco del Nelson Mandela Forum il 19 dicembre a Firenze. Il tour è iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma ed è proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri italiani fino ad arrivare anche a Firenze. Gli amanti della musica d’autore potranno così godere delle canzoni più conosciute del duo: Generale, La donna cannone, Notte prima degli esami sono solo alcuni dei leggendari brani che verranno riproposti al pubblico. Venerdì 15 dicembre uscirà anche Il Concerto, l’album live di 17 brani, registrati in presa diretta durante le diverse tappe del tour, che faranno rivivere le emozioni impresse nei ricordi di chiunque abbia partecipato ai concerti. Un disco che cattura l'essenza stessa della musica come linguaggio universale che parla al cuore e alla mente, unendo in un dialogo armonico stili musicali distinti. Dopo il debutto con l’album Theorius Campus (1972), le loro carriere si sono divise fino ad arrivare a questo progetto che li ha visti insieme in tutta l'Italia. L’ultima occasione per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.