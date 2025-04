Ponte del 1 maggio in Toscana: dove andare in vacanza col cane?

Firenze, 29 aprile 2025 – Il ponte del 1 maggio è alle porte e chi ha un animale domestico lo sa: il rapporto con loro è totalizzante, sono veri e propri membri della famiglia, da coccolare e assecondare, al punto da influenzare le abitudini in casa e anche in vacanza. Oltre a incidere sulla scelta di mete e strutture pet-friendly, anche per le prossime vacanze estive, gli amici a quattro zampe offrono anche spunti e occasioni per viaggiare seguendo eventi e fiere a loro dedicati. Siena e Pisa sono solo alcune delle città che ospitano ogni anno interessanti appuntamenti pensati per gli amanti degli animali. Al ritorno in albergo, strutture selezionate pet-friendly affiliate a Space Hotels accoglieranno padroni e pelosetti con servizi su misura: cucce, ciotole, giocattoli e persino room service. La guida alle strutture pet-friendly.

Siena in fiore, un’occasione per andare a spasso con cani e gatti

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio e nei giorni di sabato 18 e domenica 19 ottobre torna “Siena in Fiore”, mostra mercato piante e fiori divisa in due edizioni, “Siena in Fiore di Primavera” e “Siena in Fiore d'Autunno”. L'edizione primaverile di "Siena in Fiore" si terrà dal 9 all'11 maggio 2025. Si tratta di una mostra mercato di piante e fiori che si svolge nei giardini della Fontana di San Prospero. Saranno presenti espositori specializzati in piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio. In programma corsi botanici, laboratori, seminari. La Società Toscana di Orticultura, organizzatrice della manifestazione, conserva e divulga conoscenze e buone pratiche promuovendo azioni con impatto sociale e ambientale nel settore del verde e del paesaggio.

Un’occasione piacevole per andare a spasso con i propri amici a 4 zampe. Poco distante dalla rinomata Piazza del Campo di Siena, raggiungibile a piedi, Hotel Athena rende omaggio allo splendido territorio che lo circonda e accoglie ospiti e amici a quattro zampe. L’albergo si trova a poche centinaia di metri da un angolo di campagna nel centro storico, adatto agli animali: l’Orto de’ Pecci. È una struttura pet friendly e accetta cani e gatti di tutte le taglie senza nessun costo aggiuntivo e gli amici a 4 zampe troveranno in camera ad aspettarli una cuccia e una ciotola. Una coccola anche per i familiari: dal momento che i loro amici non possono essere lasciati da soli in camera né accedere alla sala colazione e al ristorante, potranno usufruire del room service gratuito sia per la prima colazione che per la cena.

A Pisa per Agrifiera insieme agli amici a 4 zampe

Agrifiera si colloca tra le fiere agricole più quotate e professionali del panorama espositivo della Toscana. Si tiene fino al 4 maggio la 115esima edizione, a Pontasserchio nell’ampio Parco della Pace. Agrifiera promuove il settore agricolo che è anche presidio ambientale con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della qualità della vita, della genuinità dei prodotti enogastronomici. Il contesto bucolico offre la possibilità di godersi le attività ed esposizioni insieme agli amici a 4 zampe. L’Hotel Boccaccio accetta gli amici a quattro zampe di piccola taglia, offre il Kit di benvenuto con la traversina e le ciotoline per bere e mangiare, e coccola gli amici a 4 zampe aggiungendo un giocattolino di gomma.

Ciò che rende speciale l’Hotel Boccaccio, 4 stelle di Calcinaia, è la sua versatilità, fatta di comodità. Si trova in un punto strategico per gli spostamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, ed è dotato di servizi adatti a soddisfare ogni esigenza anche ricreativa. Grandi comodità: tre piscine aperte in estate (olimpionica con scivoli, con trampolino e per bambini), la Discoteca Boccaccio attiva nel weekend, un game palace, i campi da tennis aperti tutto l’anno, l’ingresso alle piscine incluso nel soggiorno, la comodità della presenza di una farmacia, uno sportello bancomat, un distributore ed un parrucchiere interni al complesso di cui l’albergo fa parte.

E per chi per il primo maggio e non solo, deve ancora decidere su dove andare in compagnia dei propri amici animali, ecco alcune strutture pet friendly affiliate a Space Hotels: a Pisa c’è l’Hotel Galilei; a Santa Margherita Ligure l’Hotel Metropole & S. Margherita; a Como c’è l’Hotel Metropole & Suisse Au Lac; a Milano l’Andreola Central Hotel e il First Hotel Malpensa; a Napoli il Grand Hotel Oriente; a Verona l’Hotel Italia; a Venezia l’Hotel Concordia e l’Hotel Saturnia & International; a Roma l’Hotel Ariston e l’Hotel Royal Court. La nuova edizione Quattrozampeinfiera si svolgerà a Torino il 22 e 23 novembre, al Lingotto: con gli amici a quattro zampe si può soggiornare all’Hotel Victoria; i cani di piccola e media taglia sono benvenuti anche al Turin Palace Hotel (un massimo di 2 per ogni camera), in camera un “Kit Cane” comprensivo di 2 ciotole per acqua e cibo ed un cuscino per cani da mettere a terra. Ma queste sono solo alcune delle tante strutture pet friendly che ci sono in Italia.

Maurizio Costanzo