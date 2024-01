Un Pinocchio interattivo al Verdi di Firenze

Firenze, 15 gennaio 2024 - L'Orchestra della Toscana (Ort), in collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca e Fondazione Collodi, porta un Pinocchio interattivo al teatro Verdi di Firenze. Il 20 gennaio, alle 16:30, in scena "Pinocchio. Storia di un burattino", opera interattiva del regista Aldo Tarabella su testo di Valerio Valoriani. L'opera andrà in scena, spiega una nota, in una versione originale e "cucita" appositamente per il pubblico fiorentino. Video proiezioni sullo sfondo, la musica blues con Lucignolo e il Paese dei Balocchi, l'incredibile rap del Grillo Parlante, e poi tarantelle e le fanfare dei burattini di Mangiafuoco. In buca l'Orchestra, condotta da Jacopo Rivani. La storia di questo nuovo e originale spettacolo dedicato a Pinocchio ha inizio nel 2017, quando Tarabella si trovava a dirigere Manon Lescaut all'Art center di Seoul in Corea del Sud, paese in cui la figura di Pinocchio è molto amata. Qui venne commissionata a Tarabella una nuova opera che avrebbe dovuto inaugurare (diventandone poi uno spettacolo di repertorio) uno dei parchi tematici più grandi al mondo dedicato proprio al nostro burattino: il Pinocchio Park a 150 km da Seoul. Il progetto, pur fermato in Corea dalla pandemia, è andato avanti in Italia debuttando al Teatro del Giglio a Lucca nell'ottobre 2021.