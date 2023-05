"Tre", le opere di Alessandra Crescioli tra macerie e fioriture

Firenze, 6 maggio 2023 - Dal 14 al 27 aprile la Biblioteca Buonarroti ha ospitato "Tre", una mostra di Alessandra Crescioli, formatasi al liceo artistico prima e poi all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Gli acrilici su acetato di quest'artist puntano a rappresentare, almeno in questa selezione, una sorta di estetica delle macerie, su cui fare rifiorire una nuova architettura. E' evidente il richiamo simbolico, che viene declinato, con una certa efficacia, quando Crescioli rappresenta le città come isole in mezzo alle onde del mare. Queste opere possono essere letteralmente proiettate sulle pareti creando effetti di particolare suggestione. Con più cognizione di causa Fabio Norcini che in Crescioli c'è " una estrema consapevolezza storico-artistica e il voler passare oltre le velleitarie formule neo o post, con una serrata indagine proprio sul mezzo pittorico creando un proprio “atlante di ottiche illuse” ... con l’impiego di vetri, lucidi e altro, ma dal quale emerge nitida la tessitura cromatica, il gesto della pennellata”. Mi.Bra.