Tornano PassTeatri e PassGiovani: il meglio degli spettacoli a Firenze a prezzo calmierato

Firenze, 18 dicembre 2023 – Ben 13 teatri, 40 proposte, 6 spettacoli, un solo abbonamento. Torna per il 2024 PassTeatri, il ticket trasversale creato da Firenze dei Teatri, associazione presieduta da Andrea Bruno Savelli, che permette di assistere a 6 spettacoli a scelta nei 13 teatri aderenti al prezzo calmierato di 48 euro. Un pass non nominale e cedibile con un unico vincolo: essere utilizzato in 6 teatri diversi. L’obiettivo: favorire la scoperta di realtà differenti, di ogni dimensione e vocazione, diffuse su tutta l'area metropolitana, accompagnando gli abbonati in un viaggio tra luoghi, persone, stagioni, visioni. Si riparte a gennaio con un cartellone di 40 titoli tra opera, prosa, concerti, danza, monologhi e vernacolo. E per spettatori e spettatrici under 30 c’è PassGiovani, ancora più conveniente, che con 30 euro permette di comporre il proprio carnet di 6 spettacoli con una selezione di appuntamenti pensata appositamente (info www.firenzedeiteatri.it). Teatro Cantiere Florida, Teatro di Cestello, Teatro Le Laudi, Teatro Lumiere Teatro Puccini, Teatro Reims, Teatro delle Spiagge e Teatro Verdi a Firenze, e poi Teatro Comunale Di Antella, Teatro Corsini di Barberino del Mugello, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Teatro Delle Arti di Lastra a Signa, Teatro Manzoni a Calenzano: sono queste le realtà che aderiscono all’iniziativa e a Firenze dei Teatri, associazione nata nel 2002 al fine di costituire una rete tra gli organizzatori culturali del territorio. Con lo stesso fine vengono creati i due pass, che nel tempo hanno permesso di attivare un circolo virtuoso aprendo a nuovi spettatori la varietà del panorama teatrale fiorentino e avvicinando il pubblico di domani alle arti del palcoscenico. Inoltre Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro della Pergola e Teatro di Rifredi offrono la possibilità ai detentori dell’abbonamento di acquistare ingressi a prezzo scontato – 8 euro per i detentori di PassTeatri e 5 euro per PassGiovani – per 10 spettacoli scelti. Un’offerta per tutti i gusti, con titoli che vanno dall’esilarante tributo a Rachmaninov dei musicisti con oltre 50 milioni di views su Youtube Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo (13 febbraio ore 21.00 Teatro Verdi) a “Niente Panico!”, ultimo spettacolo di Paolo Hendel diretto da Gioele Dix (26 gennaio ore 21.00 Teatro Puccini), fino a storie fiorentine, come quella degli operai del Pignone raccontata in “La Bella Fabbrica” di Raffaele Totaro (12 e 13 aprile ore 20.45, 14 aprile ore 16.45 Teatro di Cestello), e vite illustri e troppo poco note, come nel caso di “Etty Hyllesum”, in prima assoluta la biografia dell’autrice olandese vittima dell’Olocausto di Compagnia Fulvio e Flavia Cauteruccio (24 febbraio ore 21.00 e 25 febbraio ore 17.00 Teatro Le Laudi). Ancora: “Darwin’s Smile” con Isabella Rossellini (23, 24, 26, 27 gennaio ore 21.00, 25 gennaio ore 19.00 e 28 gennaio ore 16.00 La Pergola); il poema drammatico “Peer Gynt” di Edvard Grieg in forma di concerto (17 gennaio ore 20.00 Maggio Musicale); “Cosa Nostra spiegata ai bambini” con Ottavia Piccolo diretta da Stefano Massini e affiancata dai solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo (9 marzo ore 21.00 e 10 marzo ore 16.30 Teatro di Rifredi); “Io. Sono. Solo. Amleto.”, monologo polifonico con l’applaudito attore e regista Marco Cacciola in una produzione firmata Elsinor Centro di Produzione Teatrale (26 e 27 gennaio ore 21.00 Teatro Cantiere Florida). E poi “Novecento”, celebre racconto di Alessandro Baricco nella messa in scena di Compagnia Attori & Tecnici (16 febbraio ore 21.00 Teatro delle Spiagge); “La banda”, testo di Pierpaolo Palladino con protagonista Federico Perrotta accompagnato dalla Filarmonica Rossini Firenze in una produzione UAO Spettacoli (3 febbraio ore 20.45 Teatro Lumière); “Due di noi”, comico spaccato della vita di coppia, da testo di Michele Frayn con Antonio Susini alla regia (23 e 24 febbraio alle 21.00 e 25 febbraio alle 17.00 Teatro Reims); “Topi”, lavoro vincitore premio In-Box 2023 che intreccia ricostruzione storica e invenzione scenica per raccontare, a 20 anni di distanza, il G8 di Genova, con regia e drammaturgia di Usine Baug (5 aprile ore 21.00 Teatro Corsini); “Sergio”, frammento minuscolo di una vita qualsiasi di e con Francesca Sarteanesi per una produzione Kronoteatro e Gli Scarti (8 marzo ore 21.00 Teatro Comunale Di Antella); “Accabadora”, dall’omonimo romanzo di Michela Murgia interpretato da Anna Della Rosa con la regia di Veronica Cruciani (9 maggio ore 21.00 Teatrodante); “Gramscic”, con i volti noti della serie tv di Sky “I delitti del BarLume” Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni (17 marzo ore 21.15 teatro Manzoni); “Il giuoco delle parti”, opera pirandelliana diretta da Iacopo Biagioni per iGenericamenteMortificati (19 gennaio ore 21.00 Teatro Delle Arti). PassTeatri e PassGiovani godono del sostegno di Città Metropolitana di Firenze, sponsor Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze con il supporto di Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Barberino di Mugello, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Lastra a Signa. I pass sono acquistabili in tutti i teatri aderenti all’iniziativa (a esclusione di Teatro della Pergola, Teatro di Rifredi e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) e nei punti vendita del circuito TicketOne. Gli spettacoli fuori abbonamento possono essere acquistati direttamente presso i teatri proponenti, mostrando il Pass presso le biglietterie. "I pass ideati hanno una duplice, positiva, ricaduta – dichiara Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura – da una parte ci portano nella geografia diffusa dei teatri sul territorio, una vera e propria ricchezza dalle radici antiche, e dall'altra riavvicinano tutti, in modo vantaggioso, a questa forma espressiva che crea una partecipazione corale, in tempi in cui siamo troppo distratti da ciò che è parziale e istantaneo". Dice Andrea Bruno Savelli: “PassTeatri è una grande tradizione fiorentina che vanta un illimitato numero di imitazioni, come recitava la celebre réclame. Un patrimonio per la nostra città, oltre che un classico del Natale. Anche quest’anno siamo felici di dare la possibilità ai cittadini, per le feste, di regalare il teatro: non solo uno spettacolo, non solo nella propria sala di fiducia, ma in tanti spazi di valore e qualità diffusi sull’area metropolitana di Firenze”. Maurizio Costanzo