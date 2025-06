A Firenze torna la rassegna 'Piazze dei libri'

Firenze, 5 giugno 2025 - Arriva l'estate e tornano le sere fiorentine accompagnate dagli incontri con gli autori nelle "Piazze dei Libri". Dal 10 al 13 giugno, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, in tutti e cinque i quartieri fiorentini, torna la rassegna "Piazze dei Libri" con 30 presentazioni di libri. Tutti i quartieri coinvolti per una cultura diffusa: Piazza della Repubblica, Piazza dei Ciompi (la storica piazza dove la rassegna iniziò 4 anni fa), Via de' Cerretani (Q1), Piazza delle Cure (Q2), Piazza Elia Dalla Costa (Q3), Piazza dell'Isolotto (Q4), Piazza Dalmazia (Q5). "Valorizzare a 360 gradi il territorio e la comunità nella quale crescono e fioriscono le piccole e medie imprese artigiane fiorentine è una funzione irrinunciabile per Confartigianato - spiega la presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Serena Vavolo -. Anche quest'anno contribuiamo al successo dell'Estate Fiorentina con un programma denso e variegato, che abbraccia tutti i nostri quartieri e rioni. Sarà bello passare alcune ore insieme e ritrovarci nello spazio civico e culturale delle nostre belle piazze, pulsanti di viva e di libri". La rassegna 'Piazze dei Libri', giunta alla quarta edizione, è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze, che organizza anche Firenze Books. Qualche spunto dal programma: martedì 10 il "duo" Luca Telese e Marianna Aprile con "Materiali resistenti" (Piemme) in via dei Cerretani alle ore 19.30, mentre Concita De Gregorio parlerà del suo "Di madre in figlia" (Feltrinelli) alle ore 21.30 in piazza della Repubblica; mercoledì 11 ore 21.30 gli itinerari slow a due nei dintorni verdi di Firenze con "Camminate fiorentine" in piazza dell'Isolotto insieme all'autore, il giornalista Carlo Casini, evento cura della Libreria Leggermente; venerdì 13 Lucia Petraroli insieme a Simone Innocenti e Giovanni Bettarini per "Data di scadenza" (Effigi) in piazza Dalmazia ore 21.30. Giulio Macaione, Claudia Petrazzi, Jacopo Starace, Arlen, Fiamma animano la "Bao Night" in programma mercoledì 11 alle 21.30 in Piazza della Repubblica, dove venerdì 13 ci sarà anche la "Romance Night" con Andrea Amadio (Libriconfragole), Claire Dee, Karim B. "Le Piazze dei libri sono uno fra gli appuntamenti speciali dell’Estate Fiorentina – sottolinea l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. Una manifestazione che coinvolge le piazze di tutta la città e di tutti i quartieri con letture, eventi e dibattiti nel segno di quella cultura diffusa su cui si basano gli eventi dell'Estate Fiorentina. Grazie a Confartigianato Firenze per il ricco programma di eventi proposti anche quest'anno". Contribuiscono le librerie: Niccolini, Gioberti Antiochia, Alfani, Feltrinelli, Libraccio, Farollo e Falpalà, Leggermente, Jane & Edward, Malaparte, Gioberti, Florida.