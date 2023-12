La Spiga d’Argento, tutto pronto per il concorso a Montespertoli

Firenze, 21 dicembre 2023 – Tutto è pronto per la 43° edizione del Concorso di Pittura “La Spiga d’Argento” che si terrà a Montespertoli dall’ 1 al 7 gennaio nella “Saletta La Spiga” all’ interno del Circolo Arci di Montagnana val di Pesa.

L’organizzazione ha già redatto il regolamento per tutti coloro che vorranno partecipare al concorso che prevede la realizzazione di un massimo di 2 opere pittoriche a tecnica e tema libero che non superi la misura di 100 x 80. Le opere dovranno essere consegnate entro il 30 dicembre al Circolo Arci di Montagnana ad Alessandro Poggianti, per essere esposte fino al 7 gennaio. Una giuria composta da esperti critici d’arte decreteranno la classifica finale ed il vincitore del premio.

Un concorso che richiama ogni anno decine di artisti da tutta Italia divenuto un appuntamento immancabile per gli artisti patrocinato dal Comune di Montespertoli e della Regione Toscana. "Un concorso nato da un gruppo di artisti locali – commenta l’organizzatore Alessandro Poggianti – che di anno in anno ha acquisito sempre maggior prestigio sia dal punto di vista artistico sia da quello culturale che richiama sempre maggior interesse da parte dei visitatori”.

In occasione della premiazione, il 7 gennaio si terrà anche la Consegna del Premio Speciale “Spiga d’Argento” che viene assegnato ogni anno ad un personaggio del mondo della cultura e dell’arte che si è contraddistinto nella sua carriera professionale. Lo scorso anno il riconoscimento è stato assegnato al direttore degli Uffici Eike Schmidt.

Durante gli oltre quarant’anni di attività sono passati moltissimi personaggi a ritirare il Premio come Margherita Hack, Alessandro Benvenuti, Pierò Pelù, Paolo Hendel, Sergio Staino, Mario Luzi, Sergio Zavoli.

Spazio anche alla presentazione di alcuni libri di scrittori locali durante la settimana della mostra, la quale accoglierà per il secondo anno consecutivo anche le opere realizzate dai bambini, allievi della Scuola di pittura di Rita Pedullà di Montespertoli.

Per ulteriori informazioni sul concorso e per scaricare il modulo d’iscrizione è possibile visitare la pagina facebook “Spiga d’Argento” oppure contattare Alessandro Poggianti 0571 – 671314, Alessio Poggianti 392 5701835 - [email protected].