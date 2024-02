Donne Guerriere, Unboxing, Family: settimana di grandi spettacoli al Puccini

Firenze, 20 febbraio 2024 - Impegno e intrattenimento, musica e poesia. E' la settimana grande del Teatro Puccini, che presenta un programma di anteprime ed ospiti d'eccezione nel segno della contaminazione tra generi e registri diversi: tra gli spettacoli più attesi, giovedì sera c'è l'omaggio del Teatro Popolare d'Arte alle "Donne guerriere" del nostro tempo: un racconto sincero e profondo, originale e coinvolgente dedicato a militanti storiche della lotta, della parola e della canzone come Rosa Balistreri e Caterina Bueno, dove le voci di Gaia Nanni e Ginevra Di Marco saranno accompagnate dalle melodie di Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni, e Andrea Salvadori alle chitarre, tzouras ed elettronica.

Una sessuologa, un poeta e una scatola sono invece i protagonisti del divertentissimo "Unboxing: sesso, amore e anche no", in programma giovedì sera al Laboratorio Puccini; Terry Chegia presenta un'ora e mezza di richieste anonime e risposte condivise che coinvolgono direttamente il pubblico in sala attraverso tre biglietti di colori diversi: rosso per le domande sul sesso, azzurro per quelle sull'amore, e giallo su tutto il resto. A soddisfare le loro curiosità, ci saranno il campione del mondo di poetry slam e stand up comedy Lorenzo Maragoni e la psicologa, sessuologa e divulgatrice da 90 k follower su IG e Tik Tok Psicologia Cruda.

"Family" è il nuovo modern musical d'autore prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con il contributo di NEXT - Laboratorio delle Idee in scena venerdì sera: dopo "Supermarket", Gipo Gurrado continua il suo viaggio tra musica e parole nelle nevrosi e le disfunzionalità del nostro tempo, soffermandosi con sguardo libero e disincantato sulla famiglia e i suoi componenti. Teatro di prosa e linguaggio del musical, momenti coreografici - ideati insieme a Maja Delak - e canzoni singole e corali della migliore tradizione cantautorale italiana - da Dalla a Gaber fino a Jannacci - sono i principali ingredienti scenici per raccontare dinamiche, meccanismi e contraddizioni di questo fondamentale nucleo sociale.