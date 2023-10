Firenze, al via le visite guidate alla scoperta della Sinagoga e del museo ebraico

Firenze, 20 ottobre 2023 -Visite guidate per scoprire la Sinagoga, il Museo Ebraico e il Cimitero Monumentale di Firenze. Undici giornate dal 22 ottobre al 17 dicembre con più turni di visite per immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi solitamente inaccessibili come il Cimitero Monumentale di viale Ariosto. Il sefer Torah tra scrittura e tradizione. Domenica 22 ottobre alle ore 11 sarà dedicato ad un viaggio nelle sale museali alla scoperta della Torah. Come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? I visitatori potranno trovare risposta a queste ed altre domande ponendo l’attenzione sui riti e le tradizioni ebraiche e i luoghi che le ospitano. La Sinagoga di Firenze tra la sua storia e la sue ritualità. Domenica 22 ottobre (alle ore 12, alle 15 e alle ore 16) domenica 29 ottobre (alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle ore 16), mercoledì 1 novembre (alle ore 11 e alle 15); domenica 5 novembre (alle ore 11 e alle 16), domenica 12 novembre (alle ore 12 e alle 15), domenica 19 novembre (alle ore 12 e alle 15), domenica 26 novembre (alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle ore 16), domenica 3 dicembre (alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle ore 16), domenica 10 dicembre (alle ore 12 e alle 15), domenica 17 dicembre (alle ore 11, alle 12, alle 15 e alle ore 16), dieci giornate dedicate alla storia della Sinagoga di Firenze e alle sue ritualità. Le guide della Comunità ebraica di Firenze racconteranno la storia della costruzione della Sinagoga fino ad oggi, per focalizzarsi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo, fino al secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo si parlerà delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo. Visita al Cimitero Ebraico Monumentale. Domenica 29 ottobre (alle ore 12,30 e alle ore 16), domenica 26 novembre (alle ore 11, alle 12,30, alle 15 e alle ore 16), domenica 17 dicembre (alle ore 11, alle 12,30, alle 15 e alle ore 16), sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Le due giornate saranno dedicate alla scoperta di questo luogo che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800 oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche. Channukkah e il miracolo della luce. Venerdì 8 dicembre alle ore 11 in occasione dell’ultimo giorno della festa di Chanukkah, tre turni di visite dedicati a questa ricorrenza che dura otto giorni e che ricorda la vittoria degli ebrei sulla dominazione ellenica. La festa tradizionalmente commemora il miracolo dell’olio e della riconsacrazione del Santuario, ma non di minore importanza è la vittoria di un piccolo gruppo di combattenti su un esercito ben organizzato, senza la quale l’ebraismo - ma anche il monoteismo come lo conosciamo - non sarebbe arrivato alle generazioni successive. Attraverso la visione delle diverse Chanukkiot, i candelabri, conservate all’interno del museo verrà affrontato il tema della vittoria della luce sulle tenebre, del monoteismo sul politeismo, della fede e della speranza sulla forza fisica. Inoltre, sarà possibile approfondire le tradizioni, gli usi e le ricette di questa antica festa piena di luce e di gioia. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383. Ai partecipanti alle visite è riservato uno sconto (solo previa prenotazione) del 10% presso il ristorante Ebraico Kosher Ruth’s Maurizio Costanzo