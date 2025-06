Shakespeare sotto le stelle a Villa Bardini

Firenze, 10 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno la Terrazza Panoramica di Villa Bardini si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove il genio di William Shakespeare incontra la solidarietà. In scena alle 21 l’irresistibile “Tutto Shakespeare in 90 minuti”: una cavalcata dissacrante e fulminea che condensa le 37 opere del Bardo in un’ora e mezza di pura comicità. A guidarci in questo vortice di amori, tradimenti, pugnali e teschi saranno Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, interpreti di un copione (firmato da Adam Long, Daniel Singer e Jessie Winfield, tradotto da Andrea Buzzi) che negli anni ha mietuto risate e sold-out ovunque. Ma il vero colpo di scena è fuori dal sipario: l’intero incasso – ingresso con contributo minimo 25 euro a persona – sarà destinato all’acquisto di un ecografo per il reparto di Oncologia della maternità di Careggi. L’evento, organizzato dalla Fondazione Foemina e dal Rotary Firenze (che quest’anno festeggia il suo centenario), unisce così cultura, bellezza e impegno civico in una formula vincente. L’appuntamento è alle 19 al bar “La Loggetta”, aperto in via straordinaria sulla terrazza, per chi avrà voglia di un aperitivo panoramico: menu alla carta o formula drink + schiacciata ripiena a 10 euro. Un’occasione per brindare al tramonto sulle colline fiorentine prima di tuffarsi nella maratona shakespeariana. I posti sono limitati e la prenotazione va effettuata entro il lunedì 16 giugno, scrivendo a [email protected]. Basta inviare la distinta del bonifico (IBAN IT08 I 03069 02910 000000001025, causale “donazione ecografo”) e indicare il numero di biglietti da riservare. Parcheggio gratuito all’interno del Forte Belvedere. L’ecografo che verrà acquistato renderà più accurata e tempestiva la diagnosi delle pazienti oncologiche in gravidanza, unendo la tutela della vita nascente alla cura delle madri.

Caterina Ceccuti