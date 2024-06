Self Control, dopo 40 anni la canzone di Raf torna in versione lounge

Firenze, 1 giugno 2024 – Certe canzoni non invecchiano mai. Anzi maturano, si rinnovano e tornano implacabilmente a sedurre gli ascoltatori. E’ sicuramente il caso del brano “Self Control” di Raffaele Riefoli, in arte Raf, che, a 40 anni dall'uscita, sboccia di nuovo sulla ribalta in un’inedita versione lounge. Il pezzo, arricchito dalle nuove atmosfere, è disponibile su tutte le piattaforme streaming e download su etichetta GB Music, distribuito da Gruppo Teorema per Altafonte.

La GB Music, che è la storica etichetta dell’autore e produttore Giancarlo Bigazzi, scomparso nel 2012. Un grande artista dellancanzone che, in oltre 50 anni di carriera, ha innovato e vivacizzato, con il suo stile, il panorama della musica italiana e internazionale.

Giancarlo era davvero un produttore versatile, ma anche diretto, un artista sempre selettivo nella scelta di parole da inserire nelle melodie da lui composte, cosi come in quelle realizzate da altri autori con cui collaborò. E’ stato anche un prezioso mentore e un talent scout sempre pronto a valorizzare le doti dei giovani cantanti, ma dato il suo acuto apporto anche al repertorio dei tanti artisti già affermati con cui collaborava, da Marco Masini a Aleandro Baldi, da Riccardo del Turco a Mario Tessuto, da Massimo Ranieri a Mia Martini, da Umberto Tozzi ai Califfi, solo per fare qualche nome.

“Avevo 5 anni quando mio padre Giancarlo decise di puntare su “Self control” per lanciare un giovane ragazzo pugliese arrivato a casa nostra in cerca di fortuna - racconta il figlio Giovanni Bigazzi -. Fu un autentico successo mondiale. Oggi, a 40 anni di distanza, con la preziosa collaborazione di Franco Fasano, abbiamo deciso di realizzare questa nuova versione del brano che Bigazzi scrisse con Raf e Steve Piccolo nel 1984”.

La GB Music, oggi dal produttore discografico e coordinatore dei contenuti visivi Giovanni Bigazzi, ha deciso di festeggiare questo brano, che ha venduto oltre 20 milioni di copie (grazie anche alla cover che fece Laura Branigan, sempre nel 1984, che raggiunse il top delle classifiche in Europa, in America, in Canada e Sudafrica). con la nuova e intrigante interpretazione di Nicole Magolie, che rende davvero elegante e ricca di sfumature nuove questa versione lounge arrangiata da Nerio Poggi (in arte Papik) e da Peter De Girolamo.

Nata a Cape Town, la cantante, modella e ballerina sudafricana Nicole Magolie, che interpreta il pezzo si è esibita con successo nei cinque continenti. Nicole ha già al suo attivo 5 cd di genere pop/lounge e molte collaborazioni discografiche con importanti artisti del panorama jazz come Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Max Ionata.n qualità di showgirl e cantante ha preso parte al Tour Teatrale della Compagnia di Pino Insegno e Roberto Ciufoli.

“Questa nuova versione di “Self control”sarà il primo capitolo di una serie di rivisitazioni, nel progetto "Giancarlo Bigazzi in Lounge" - spiega Giovanni Bigazzi -. L’idea è creare un progressivo viaggio di riscoperta che darà una nuova veste sonora ad alcune tracce dello sconfinato repertorio dei successi di mio padre”.

“Self Control” è infatti il primo singolo di una serie di pubblicazioni che saranno infine raccolte in un disco che sarà disponibile anche in vinile. Già in questi giorni è invece online il nuovo visual video di “Self Control” [Lounge Version] su GB Music/Altafonte a questo link

“Il mio intento e di tutta la GB Music - conclude Giovanni Bigazzi - è di far conoscere e fare riscoprire, da un altro punto d’ascolto, il lavoro di Giancarlo, nell'unione delle generazioni, non solo quelle più giovani ma anche tra gli ascoltatori cresciuti con le sue canzoni”.