Scandicci, La Bohéme inaugura la terza stagione lirica al Teatro Aurora

Scandicci (Firenze), 5 dicembre 2024 - La Coif (Compagnia d’opera italiana Firenze) di Franz Moser torna a portare la grande lirica a Scandicci con la terza stagione al Teatro Aurora: si comincia questa settimana “Domeniche dell’opera”.

Domenica 8 dicembre alle 17, per la festa dell’Immacolata, infatti andrà in scena La Bohéme: la soprano spagnola Charo Tris nel ruolo di Mimì; il tenore napoletano Francesco Fortes nel ruolo Rodolfo; il baritono di Lucca Ricardo Crampton nel ruolo di Marcello; la soprano bolognese Eva Macaggi nel ruolo di Musetta; il baritono di Verona Dario Giorgelè nel ruolo di Schaunard e il basso argentino Max Medero in quello di Colline. La CorOrchestra di Cortona sarà diretta dal maestro Alvaro Lozano, il coro di voci bianche ViviLeVoci di Firenze (maestra Viviana Apicella) e il coro della Coif.

La Compagnia d’opera italiana Firenze assieme con la CorOrchestra di Cortona è appena tornata da un tour di successo in Germania e Austria (Recklinghausen, Schweinfurt, Augsburg, Knittelfeld e Wels) proprio con “La Bohème”, il capolavoro di Giacomo Puccini.

Come da tradizione, torneranno anche le spiegazioni introduttive del professor Cesare Orselli, per far comprendere a tutti, anche ai neofiti, gli spettacoli: questo perché la Coif vuole fortemente che la lirica sia un genere per tutti, popolare e non riservato a una nicchia. “Nonostante gli anni difficili per il settore, la lirica va avanti, ci aspettiamo un ancora maggior coinvolgimento di pubblico, sia per gli abbonati che per un numero sempre più grande di appassionati scandiccesi – annuncia Moser – La grande opera, spiegata atto per atto e a prezzi accessibili, è la missione che la Coif si propone anche nella terza stagione; perché l’arte lirica è, e deve essere, per tutti e per tutte le generazioni: un pomeriggio con la famiglia in teatro, ascoltando i capolavori di Puccini, Rossini, Mozart e Strauss”.

E per continuare il pomeriggio in convivialità, per chi vuole, dopo lo spettacolo c’è l’apericena al bar del Teatro Aurora. Seguirà il 6 gennaio 2025 il Gran concerto di Capodanno e, per completare l’inverno, due “opere buffe”: il 9 febbraio 2025 “Le nozze di Figaro” di W.A.Mozart e il 9 marzo 2025 “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, sempre alle ore 17.