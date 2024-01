Oltre 1,5 milioni agli Uffizi. Successo per la mostra ‘Riviste’

Firenze, 9 gennaio 2024 - Sono stati oltre 1,5 milioni i visitatori della mostra "Riviste. La cultura in Italia nel primo '900", inaugurata agli Uffizi a Firenze lo scorso 15 giugno, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e prorogata fino al 7 gennaio 2024. Lo rende noto lo stesso ministero.

"È stata una mostra molto rilevante - sottolinea Sangiuliano in una nota - per la quale ringrazio l'ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, i dirigenti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la direzione generale biblioteche del Ministero per aver creduto in questo progetto che ha portato all'attenzione del grande pubblico il fervore culturale in cui ad inizio Novecento era immersa l'Italia: dal 'Leonardo' di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, a 'La Voce' dello stesso Prezzolini, a 'Lacerba', alla 'Rivoluzione liberale' di Piero Gobetti per finire con 'l'Ordine nuovo' di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti".