Rock Contest 2024: aperto fino al 23 settembre il bando della 36esima edizione

Firenze, 21 agosto 2024 - Problema: emergere. Soluzione: visibilità e talento. Promuovere i giovani artisti e le tendenze più innovative e contemporanee sulla scena musicale è da trentasei anni la missione riuscita del Rock Contest, il più prestigioso e longevo contest nazionale aperto alla sperimentazione e anticipatore di gusti e novità. Una storia che nasce dall'impegno instancabile e la passione mai sopita di Controradio, e prosegue oggi offrendo opportunità concrete di incontro ad un'intera comunità di musicisti, discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival provenienti da ogni angolo del paese e non solo.

D'altra parte, sono numerosi i grandi nomi che hanno calcato il palco del Viper Club come esordienti - da Irene Grandi a Samuel e Boosta dei Subsonica, da Enrico Greppi della Bandabardò sino alle scoperte più recenti come Emma Nolde, Lucio Corsi e Lamante - oppure in veste di giurati e ospiti live: una lista interminabile che comprende Patti Smith, Dario Brunori, Colapesce, Cristina Donà, Diodato, Manuel Agnelli, Ligabue, Lo Stato Sociale, Piero Pelù, Tre Allegri Ragazzi Morti e tantissimi altri.

Fino al 23 settembre, tutti i musicisti under 35 liberi da vincoli editoriali e discografici possono iscriversi al bando sul sito www.rockcontest.it per entrare nella short list di trenta solisti e band che si misureranno a partire 24 ottobre in cinque serate eliminatorie, due semifinali e la gran finale prevista il 7 dicembre. I vincitori - selezionati dalla giuria tecnica e dal pubblico, che potrà votare online - otterranno la possibilità di essere inseriti nelle line up di importanti festival musicali - tra gli aderenti, Artico Fest, LARS Rock Fest, OffTune Festival, Fans Out Festival, LET'S Festival e Ferrara Sotto le Stelle - e un premio complessivo di circa quindici mila euro da spendere per la registrazione di brani in studio, realizzazione di videoclip, promozione, stampa di supporti fisici, shooting fotografici e organizzazione di tour.

In particolare, al primo classificato andranno tremila euro, al secondo cinque giornate di registrazione al Sam Recording Studio - uno dei più qualificati a livello nazionale - e al terzo un gettone di cinquecento euro. Tra i riconoscimenti speciali, al brano che meglio esprime desideri e inquietudini della condizione giovanile andrà l'ottava edizione del Premio della Regione Toscana Fondo Sociale Europeo/Giovanisì - duemila euro - mentre è intitolato alla memoria dell'impegno sociale e artistico di Enrico Greppi "Erriquez", leader della Bandabardò, la quarta edizione del trofeo omonimo, che mette in palio duemila euro.

Accanto alle conferme, come il Premio Ernesto De Pascale al miglior testo in lingua italiana e il Best Live Experience Arte Residente - tre giorni di residenza presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo con la supervisione di Antonio Aiazzi - l'edizione 2024 presenta la novità del Premio MITA - Made in Italy Tuscany Academy, promosso dall'Istituto Tecnologico Superiore professionalizzante nel mondo della moda, che attribuisce duemila euro al solista e alla band più attenti all'outfit.