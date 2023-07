Roberto Bolle, relax a Firenze: cena al ristorante, poi visita al Bargello

Firenze, 16 luglio 2023 – Una grande esibizione e poi qualche ora di relax a Firenze. L’ètoile Roberto Bolle ha trascorso del tempo libero nel capoluogo toscano. Era salito sul palco per l’esibizione nell’ambito del Musart Festival con il suo spettacolo “Roberto Bolle and Friends”. Poi è rimasto per gustare la cucina locale e visitare un museo, il Bargello. La cena fiorentina di Bolle si è svolta al Ristorante La Giostra di Borgo Pinti nella serata di sabato. Mentre la visita al Bargello è stata nella giornata di domenica.

Bolle era accompagnato dalla direttrice del museo Paola D'Agostino. Bolle ha visitato la Cappella dei Principi la Sagrestia Nuova di Michelangelo alle Cappelle Medicee e ha espresso grande meraviglia di fronte alle opere custodite al museo, come i capolavori di Donatello e di Andrea del Verrocchio ma anche le opere del giovane Michelangelo, in particolar modo il Bacco e il Mercurio bronzeo del Giambologna.