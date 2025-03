Primavera letteraria: incontri, poesia e storia alle Giubbe Rosse

Firenze, 26 marzo 2025 – Il Caffè Letterario Le Giubbe Rosse si prepara ad accogliere un aprile ricco di iniziative letterarie. Dalla poesia al racconto storico, passando per riflessioni su temi sociali drammaticamente attuali, il programma prevede incontri animati da ospiti di spicco del panorama letterario, artistico e accademico. Il programma si aprirà martedì 1 aprile alle 17,30 con “Il sogno di Marsilio Ficino a Firenze”, un viaggio tra poesia e musica per riscoprire l’eredità di Marsilio Ficino. A partecipare saranno la poetessa Giusy Frisina, la giornalista Elena Tempestini, l’attore Amerigo Marchesini, il poeta Geremia Turchi e il polistrumentista Maurizio Speciale. Martedì 8 aprile, alle 17,30, l'incontro dal titolo “Bambini nella tempesta: gli orfani di femminicidio”, dedicato alle vittime più inascoltate delle violenze domestiche. Interverranno Teresa Bruno, psicoterapeuta ed ex presidente del Centro Antiviolenza Artemisia, e Petra Filistrucchi, vicepresidente di Artemisia. Terzo appuntamento martedì 15 aprile alle 17,30, con “1895: la ristrutturazione del vecchio centro e la nascita dell’attuale Piazza della Repubblica”, un tuffo nella storia con Giovanni Cipriani, professore associato di storia moderna all’Università di Firenze, e Luigi Tomassini, docente all’Università di Bologna. L'incontro sarà l’occasione per ripercorrere la trasformazione urbana di Firenze e la creazione dei portici e dei caffè di Piazza della Repubblica. In ultimo, martedì 29 aprile alle 17,30, l'evento “Luzi torna alle Giubbe Rosse”, a vent’anni dalla scomparsa del grande poeta. A condurre la serata la poetessa Caterina Trombetti. Le iniziative del Caffé Giubbe Rosse offriranno al pubblico fiorentino e ai visitatori un’occasione unica per entrare in contatto con personalità di spicco nel campo della cultura e della ricerca storica. Un mese di appuntamenti che rinnova la tradizione letteraria della città e invita a riflettere su temi di grande attualità sociale e storica.