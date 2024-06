Polimoda, qualità e passione. La sfilata incanta

Firenze, 13 giugno 2024 – L’odore dei fiori di tiglio nel viale magnifico che taglia il giardino di Villa Palmieri inebria i sensi e predispone bene l’animo per il defilé di fine corso degli studenti del Polimoda, la scuola internazionale presieduta da Ferruccio Ferragamo e diretta da Massimiliano Giornetti che pochi giorni fa è stata indicata come una tra le 5 più importanti al mondo. Un risultato ottimo che gratifica tutte le persone che lavorano a Polimoda che da tanti anni ha scelto un’unica strada: quella della qualità, della preparazione, della passione per la moda espressa nei vari comparti, non solo quello dello stile. Ed è stato molto interessante vedere i progressi fatti dagli studenti in questi anni che solo passati dalla fantasia sfrenata a una creatività sempre esuberante ma filtrata da tessuti e lavorazioni speciali, talvolta molto couture. Per questo Graduation Show 2024 di ieri sera tantissimi ospiti hanno applaudito lo spettacolo messo in piedi dagli studenti che sotto la guida di Massimiliano Giornetti hanno lavorato in totale libertà.

“La metamorfosi è uno dei processi più affascinanti della natura, simbolo della trasformazione da una forma o sostanza a un'altra, dando origine a nuove vite o espressioni”, dice il direttore di Polimoda - Giornetti - “Questo ciclo vitale e universale è evidente in tutti i processi umani e naturali. La trasformazione, elemento essenziale del percorso creativo, ha da sempre ispirato designer, artisti, filosofi e pensatori. Il Graduation Show 2024 di Polimoda, attraverso le collezioni degli studenti e il titolo 昇華 (SHO-KA) - termine giapponese che significa "trasformazione in meglio" - incarna questa evoluzione creativa”.

In passerella, 18 collezioni per un totale di circa 100 look, manifesti del talento e dell'identità di designer emergenti provenienti da tutto il mondo. Hanno preso parte allo show gli studenti dell’ultimo anno dei corsi di Fashion Design e Fashion Design Management e dei Master in Collection Design e Fashion Design, selezionati dalla faculty della scuola insieme al Direttore Massimiliano Giornetti e al fashion editor Dan Thawley, mentor del corso di Fashion Design.

Ben tredici nazionalità diverse, che si rispecchiano nei capi in una sintesi dei valori fondanti della scuola, realtà cosmopolita fatta di contaminazioni positive e interculturali: internazionalità, inclusività e diversity.

I protagonisti di 昇華 (SHO-KA) sono Gabriela Marie Blake (Ecuador), Anna e Silvia Cristofolini (Italia), Olivia Petra Luciana Doose (Canada), Noè Falchi (Svizzera), Marianna Guerini (Italia), Jimena Guzman (Repubblica Dominicana), Utsav Killa (India), Irène Latoudis (Belgio), Erin Lewis (Regno Unito), Verdino Jiquan Liu (Cina), Ian Morris McDonald (Stati Uniti), Takuya Nishibori (Giappone), Taiyo Okada (Giappone), Luca Polonio (Brasile), Alberto Giovanni Repetti (Italia), Maiken Stella Roslund (Svezia/Spagna), Soichi Takeda (Giappone) e Vinxi Xiaofan Tian (Cina).

Per la realizzazione delle collezioni, i designer hanno collaborato con gli studenti del corso di Fashion Accessories Design per scarpe e accessori e con quelli di Atelier Design per lo sviluppo dei capi.

Quest'anno, l'evento ha ospitato una collaborazione speciale con Silhouette, leader mondiale nell'eyewear senza montatura di alta gamma. Per celebrare il 25º anniversario dell'iconico Titan Minimal Art (TMA), gli studenti del 4º anno di Fashion Design hanno reinterpretato il TMA, in armonia con l’estetica visionaria del brand austriaco. Il design quasi senza peso dell’occhiale, appena 2 grammi, è il punto di partenza per il loro viaggio creativo.

Ad applaudire i ragazzi del Polimoda, usciti tutti insieme festanti a fine passerella, oltre al presidente di Polimoda Ferruccio Ferragamo con la moglie Teresa, tra i tanti ospiti anche Laudomia Pucci, Diego Dolcini, Monica Sarti, Francesca Pinzauti, Eva Cavalli, Lola Coppini Paoli, Beppe Angiolini, Michele Bonan, e il favoloso e simpatico Gianluca Gori/Drusilla che annuncia da settembre uno spettacolo in 90 rappresentazioni in tutta Italia.