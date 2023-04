Pitti Uomo: Linnetz e il suo american dream protagonisti a giugno

Firenze, 12 aprile 2023 – Pochi come lui sanno raccontare l’american dream. Eppure questo ecclettico creativo ha solo 32 anni e porta avanti la sua moda insieme alle sue altre passioni, la fotografia (anche per Vogue Italia) e i video musicali (anche per Kante West e Lady Gaga).

E’ il designer californiano Eli Russell Linnetz, che sarà il Guest Designer di Pitti Uomo 104 e che presenterà a Firenze - con un fashion show in programma mercoledì 14 giugno - la collezione Primavera-Estate 2024 della sua label ERL, e racconterà la sua visione e il suo mondo crossover tra moda, design e lifestyle realizzando un progetto specifico per l’occasione.

“Un eclettismo consapevole di riferimenti culturali e di genere – racconta Lapo Cianchi, Direttore Comunicazione ed Eventi Speciali di Pitti Immagine – Un talento nell’unire fiuto commerciale e libera creatività. Una rilettura originale, spesso ironica e dissacrante, dei luoghi comuni dell’America, quelli eterni e quelli di oggi. Sono questi gli elementi del profilo di Eli Russell Linnetz che hanno acceso il nostro interesse e la voglia di invitarlo a Firenze. Eli inventa e costruisce mondi che si nutrono della solare vitalità della California, impasta con grazia e allegria moda e arte, combina l’inevitabile cultura street con lo sportswear di lusso. Il tutto unito a un sicuro istinto mediatico, evidente anche nelle recenti collaborazioni con marchi globali e star della musica. Siamo certi che il suo intervento a Pitti Uomo genererà una grande energia per tutta la comunità della moda”.

Ancora una volta da Firenze e dalla sua fiera internazionale per la moda nuova “spunta” un candidato al successo nella moda, come già in tanti altri casi fortunati.

Nato a Venice Beach, a Los Angeles, questo poco più che trentenne desta già tanto interesse perché oltretutto ha avuto un battesimo di fuoco recentemente perché chiamato dal direttore creativo di Dior Homme, Kim Jones, ad essere primo guest designer della storia del menswear di Dior, dunque un battesimo d’eccezione su una passerella oltremodo prestigiosa.

“È con grande emozione che mi unisco alla lunga lista di eroi che hanno percorso queste strade prima di me. Come stare sulle spalle dei giganti – le onde della California che si gonfiano verso il cielo e poi si infrangono su Firenze, culla del Rinascimento e della magia – e una bellezza che nasce all’improvviso dal nulla. È guardare attraverso occhiali magici mentre il viaggio continua…", racconta Eli Russell Linnetz, che ha lanciato il suo brand Erl nel 2020 già molto ben distribuito nel mondo.