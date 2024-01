"Pare parecchio Parigi”, al The Space l’anteprima del film con Pieraccioni

Firenze, 17 gennaio 2024 – S’intitola “Pare Parecchio Parigi” il nuovo film diretto da Leonardo Pieraccioni. In occasione dell’uscita della sua ultima commedia, giovedì 18 gennaio il regista toscano saluterà il pubblico del The Space Cinema di Firenze, a partire dalle ore 20. “Pare Parecchio Parigi” racconta la storia di tre fratelli (oltre a Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua) che decidono di realizzare il desiderio del loro anziano e malato padre (Nino Frassica): fare un viaggio nella capitale francese.

Con un'astuta finzione, faranno finta di partire da Firenze a bordo di un camper, senza mai lasciare i confini della struttura in cui il padre è ricoverato. Se non possono andare a Parigi, Parigi verrà da loro grazie alla potenza dell'immaginazione. Questa avventura paradossale diventerà l'occasione per una riconciliazione tra fratelli e la ricerca di un legame con il genitore.