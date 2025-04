Pace in Ucraina, al Niccolini l'incontro con l'ambasciatore Starace

Firenze, 15 aprile 2025 - Il 17 aprile alle 18 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5) l’ex ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace presenterà il suo nuovo libro La pace difficile (pp. 180, euro 14). Dopo gli incarichi negli Emirati Arabi e in Giappone, Starace è stato ambasciatore in Russia tra il 2021 e il 2024, in un periodo di grande tensione culminata con l’aggressione dell’Ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin. Come si legge in una nota "nel suo diario, un racconto di intensi contatti diplomatici, sensazioni, vicende umane e personali, offre un’analisi lucida della situazione internazionale, sottolineando tra l’altro la debolezza dell’azione politico-diplomatica dell’Unione Europea, a lungo concentrata su soluzioni militari o sanzionatorie. Ampio spazio è dedicato alle prospettive di una pace duratura, raggiungibile solo attraverso una strategia di lungo periodo che affronti questioni spesso passate in secondo piano, come la difesa dell’ambiente, l’emergenza terrorismo, le migrazioni, le sfide delle nuove tecnologie e dello spazio". “Non basterà un semplice accordo tra super potenze”, denuncia l’autore. “Alla base del conflitto permane un cruciale problema di sicurezza fra Russia e Occidente, che richiede un sistema di garanzia collettiva”.