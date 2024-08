Murate Art District, ecco il bando per artisti e giovani talenti

Firenze, 23 agosto 2024 - E' un esempio di professionalità, qualità e innovazione che dal 2016 ha ospitato oltre duemila talenti da tutto il mondo. Non luogo di prigionia e isolamento, ma centro interdisciplinare aperto ad artisti visivi e performativi, fotografi e musicisti, designer e architetti: parliamo ovviamente di MAD - Murate Art District, lo spazio che sin dal suo esordio nel 2014 ha concentrato le sue attività sulla produzione di opere e performance, workshop e progetti espositivi, dedicati ai linguaggi e alle tematiche del contemporaneo.

Merito della sua direttrice artistica, Valentina Gensini, capace di unire istituzioni e stakeholder dietro una visione comune che promuove crescita e contaminazione, creatività e innovazione: parole che acquistano concretezza e continuità nella nuova edizione del bando per le residenze d'artista, fiore all'occhiello che nasce e si sviluppa nell'ambito del Progetto Regenereting Territories attraverso il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e dell'iniziativa "ToscanaIncontemporanea Giovani sì" promossa dalla Regione Toscana.

La call, aperta fino alle ore 9 del 20 settembre, è accessibile per tutti i professionisti e i collettivi dell'arte e dello spettacolo che abbiano compiuto diciotto anni d'età e vogliano proporre un' idea da sviluppare nel corso della residenza - dalla durata non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi - con una premialità speciale riservata agli under 35 allo scopo di sostenere i giovani talenti. I candidati verranno selezionati da una giuria di esperti e riceveranno un contributo economico di cinquemila euro per la realizzazione di uno o più progetti, a discrezione della commissione stessa.

"Un'iniziativa che ha già avuto successo in passato e verrà riproposta all'interno dell'ex-carcere - sottolinea il neoassessore alla cultura Giovanni Bettarini - Ma anche la conferma per MAD - Murate Arti District della sua vocazione di hub e incubatore di artisti visivi, performativi e sound designer di altissimo livello".