Margherita Hack, al via le riprese del film a Firenze

Margherita Hack

Firenze, 25 marzo 2023 - Inizieranno il 27 marzo le riprese fiorentine del film tv su Margherita Hack. Per consentire l’allestimento dei set è prevista una serie di provvedimenti, in particolari divieti di sosta e di transito in centro e non solo. Si inizia oggi, 25 marzo, con i divieti di sosta in piazzale Galileo per l’allestimento del campo base. Passando al 27 marzo, dalle 8 e fino alle 20 del giorno successivo, sarà in vigore un divieto di sosta comprese le biciclette con rimozione delle rastrelliere in piazza di Santa Croce (da via dei Pepi a largo Bargellini) e in largo Bargellini (dall’intersezione con la piazza e il numero civico 1). Lunedì dalle 5 alle 9 sono in programma anche le riprese con divieti di transito, per il tempo strettamente necessario, in piazza del Pesce, lungarno degli Archibusieri e lungarno Anna Maria Luisa dei Medici. Il campo base sarà all’interno del piazzale degli Uffizi. Il 28 marzo il campo base e le riprese si sposteranno in piazza Santa Croce con divieti di sosta e transito, pedoni e ciclisti compresi per il tempo strettamente necessario alle riprese, nella piazza (lato basilica da via dei Pepi a via Magliabechi) e largo Bargellini (da piazza Santa Croce a via delle Pinzochere). Divieti di sosta anche in via Magliabechi. Il 29 marzo il set sarà in zona San Miniato con divieti di transito dalle 8 alle 18 per il tempo strettamente necessario alle riprese in via delle Porte Sante (da viale Galileo a via del Monte alle Croce). Previsti anche divieti di sosta.

Niccolò Gramigni