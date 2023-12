‘Magic Florence’, tutto pronto per il grande evento di magia e illusionismo

Firenze, 24 dicembre 2023 - René Luden, Mirco Menegatti, Tiziano Cellai, Gaia Elisa Rossi e altri nomi illustri della magia e dell’illusionismo per l’edizione 2023 di Magic Florence, il grande evento ideato da Mattia Boschi che porta in riva all’Arno i più amati artisti del genere. Appuntamento giovedì 28 dicembre al Tuscany Hall, alle ore 21, una serata per tutte le età in cui si spazierà dal mentalismo alle grandi illusioni visuali. A condurre il pubblico in questo viaggio sarà lo stesso Mattia Boschi, illusionista e prestigiatore amatissimo dal pubblico, anche televisivo. Sarà l’occasione per lasciarsi affascinare dall’artista francese Renè Luden, tra i maggiori ventriloqui al mondo. E poi, Mirco Menegatti, maestro indiscusso della magia con le colombe. Poesia e stupore insieme a Gaia Elisa Rossi, la più giovane campionessa italiana di magia. Altro campione di magia, Tiziano Grigioni con il suo mix di mentalismo e comicità, Tiziano Cellai e il suo personaggio fantasy e gli incredibili numeri di magia con le carte di Francesco Micheloni. Inizio ore 21. I biglietti, da 23 a 34 euro, posti numerati, sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Biglietti ridotti per soci Coop. Info www.tuscanyhall.it.

