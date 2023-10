Diventare rapper o fumettista? Al via a Firenze laboratori itineranti

Firenze, 4 ottobre 2023 - Comporre brani rap e trap, imparare le tecniche della street art, volteggiare sullo skate, disegnare fumetti e produrre podcast audio-video.

Come fare per imparare? Firenze Anima Giovane è l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze che, dal 6 al 21 ottobre prossimi, offrirà un’esperienza unica di apprendimento, attraverso cinque 5 laboratori itineranti di 6 ore ciascuno, che si svolgeranno gratuitamente in piazze e parchi dei cinque quartieri fiorentini.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimenti Europei - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 - Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di Covid-19. Organizzazione Lndf.

L’obiettivo? Promuovere partecipazione e scambio di idee tra i giovani, mentre sviluppano le loro abilità in diverse discipline. E poi tutti insieme al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dal 28 al 31 ottobre: tre giorni dedicati alla presentazione dei risultati dei laboratori, con la partecipazione di nomi noti delle rispettive discipline.

Firenze Anima Giovane è un progetto dedicato soprattutto a ragazze e ragazzi tra i 12 e 20 anni, ma aperto a tutti. L’iscrizione è gratuita, consultate il sito ufficiale www.firenzeanimagiovane.it, scegliete il vostro laboratorio e prenotatevi via whatsapp al numero 347 8114893 o scrivete a info@firenzeanimagiovane.it. I laboratori avranno durata di 6 ore e si terranno venerdì 6, sabato 7, venerdì 13, sabato 14 e sabato 21 ottobre. Saranno coinvolti il Parco San Donato, l’Area Pettini Burresi, l’Area Giuncoli di via Canova, Piazza Bartali, Piazza Elia Dalla Costa e altri spazi di ogni quartiere della città. Rapper e trapper saranno affidati ai producer dell’etichetta/agenzia Bumper Muz, attiva da anni nel settore.

A introdurre gli street-artist nel mondo del lettering e dei contenuti digitali sarà l’urban artist MrFijodor, per un percorso curato da Street Levels Gallery.

Il laboratorio di podcast digitali è stato pensato e organizzato dall’agenzia Dieci, specializzata in documentari e videotelling: sarà un racconto dei laboratori di Firenze Anima Giovane, con produzione speciale per l’evento conclusivo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Agli skater, di qualsiasi livello, è dedicato il laboratorio organizzato da SkateClan, associazione sportiva affiliata alla Fisr: acrobazie tra muretti, jump e quarter, sempre sotto la guida attenta dei tutor. Dall’ideazione alla sceneggiatura, alla stesura grafica: il laboratorio di Comics sarà incentrato sulla produzione di una breve storia, più o meno autobiografica, dal titolo Anima Giovane.

"Cultura e creatività sono le due parole guida di questo progetto - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - al centro i giovani che potranno beneficiare di spazi in città dove poter coltivare il loro talento, mettere a frutto la loro curiosità e inventiva". "Questi laboratori permetteranno a tanti di poter seguire la propria passione seguiti da esperti del settore - ha aggiunto l'assessore Guccione - altri saranno avvicinati ad attività che magari non conoscevano, toccando saperi e talenti che ignoravano di avere e quindi aprendosi anche a nuove opportunità".

"Un progetto che avrà il suo culmine, dal 28 al 30 ottobre, in uno dei luoghi più rappresentativi della città, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - ha concluso l'assessore alle politicher giovanili - tre giorni che saranno dedicati alla presentazione dei risultati dei laboratori. Un'altra, importante occasione, per promuovere partecipazione e scambio di idee tra i giovani". Maurizio Costanzo