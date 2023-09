La Federal Ukrainian Orchestra al Teatrodante Carlo Monni

Firenze, 15 settembre 2023 – Un’orchestra residente a Kiev, con un organico di sole donne riunito da una miriade di formazioni musicali disperse dalla guerra, ospite a Campi Bisenzio (Firenze) per un’unica esibizione in Italia nell’ambito di una tournée supportata dalla diplomazia francese.Il 17 settembre alle 18 la Federal Ukrainian Orchestra sarà sul palcoscenico del Teatrodante Carlo Monni (piazza Dante 23) per una serata all’insegna dell’unità e della connessione tra i popoli. 18 le concertiste – insieme alla soprano solista Danae Eleni – condotte dalla Maestra Aleksanda Korokba, non solo direttrice artistica e musicale del progetto, ma anche colei che ha materialmente chiamato a raccolta il gruppo dopo che il conflitto in corso ha distrutto teatri e auditorium e portato i musicisti uomini in battaglia. In programma un repertorio che spazierà da Mozart a Grieg fino a brani tratti dal musical ambientato in Ucraina “Il violinista sul tetto” e al celebre riarrangiamento dell’inno nazionale ucraino firmato dal compositore Yuri Shevchenko. L’iniziativa, in sinergia col direttore d’orchestra corso François Robert Girolami, collaboratore permanente della Federal Ukrainian Orchestra e della Camerata di Kiev, è fortemente voluta dal Teatrodante, da Fondazione Accademia dei Perseveranti – che lo amministra – e dal direttore artistico Andrea Bruno Savelli, ed è inserita nell’ambito della rassegna La Meglio Genìa, promossa dal Comune di Campi Bisenzio. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore delle artiste. “In un momento in cui il mondo affronta sfide straordinarie e in cui l’Ucraina sta affrontando una prova molto difficile – dice il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri – è fondamentale che noi, come comunità, dimostriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Questo concerto è molto di più di una esibizione musicale; è un messaggio di unità, di supporto e di amore verso il popolo ucraino. Vorrei esprimere la mia gratitudine alle talentuose musiciste della Federal Ukrainian Orchestra per aver scelto Campi Bisenzio come luogo per questa performance; saremo testimoni della bellezza della musica e dell’unità tra popoli, della diversità culturale e della forza delle donne in ogni parte del mondo. Sarà un momento di riflessione con il quale dimostrare che la musica e la solidarietà possono superare ogni confine e che possiamo fare la differenza nel mondo anche qui da Campi Bisenzio”. Questi i nomi delle musiciste: Anastasiia Akchurina, Kateryna Boychuk, Nadiia Baliak, Maryna Danak, Yuliia Dmytrenko, Emilia Zinko, Massalyha Dariia, Mariia Marchenko, Yuliia Svystun, Mila Stepanova, Svitlana Stefaniv, Olga Stovbur, Nataliia Tymoshchenko, Iryna Urbanovych, Inha Fedorenko, Anhelina Kharchuk, Anna Pankina, Vira Kurylo.