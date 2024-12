Firenze, c’è Francesco Cavestri al Pinocchio Jazz 2024: l’incontro con l’hip hop

Firenze, 4 dicembre 2024 – Francesco Cavestri, dopo aver registrato sold out in numerosi concerti del suo tour IKI - Bellezza Ispiratrice, partito dal Blue Note di Milano e approdato in diverse città italiane da nord a sud, si esibirà per la prima volta a Firenze.

L’artista sarà protagonista della rassegna Pinocchio Jazz 2024, un evento di riferimento per la musica jazz nel capoluogo toscano, che ospita ogni anno artisti di rilievo della scena nazionale e internazionale. Sabato 7 dicembre alle 21,30 il pianista (dopo aver scalato la classifica della “Top Jazz” della rivista Musica Jazz piazzandosi al terzo posto come “Nuovo Talento italiano” lo scorso anno) approda quest’anno in questa rassegna speciale e per l’occasione presenta il suo progetto “il jazz incontra l’hip hop” già presentato in prestigiose realtà come la Casa del Jazz di Roma, il Festival Time in Jazz in Sardegna diretto da Paolo Fresu e la Triennale di Milano per JAZZMI con ospite Willie Peyote, per l’occasione sarà accompagnato dal trio composto da Mattia Bassetti alla batteria e Gabriele Costa al basso elettrico.