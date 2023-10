Firenze, l'inaugurazione del Corridoio Vasariano sarà nel maggio 2024

Firenze, 11 ottobre 2023 – L'inaugurazione del Corridoio Vasariano dopo i lavori di adeguamento e riallestimento è in programma nel maggio del 2024, in occasione dell'anniversario della strage dei Georgofili, avvenuta nella notte tra il 26 a il 27 maggio 1993. Lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, a margine di una conferenza stampa per la donazione da parte della Edwin L. Wiegand Foundation di un milione di dollari che sarà impiegato per il nuovo allestimento del Vasariano. "Oggi entriamo nella fase finale del lavoro" per la riapertura del Corridoio Vasariano, ha detto Schmidt, "perché molte delle misure di adeguamento alle esigenze anti incendio e di climatizzazione e anche dell'adeguamento alle norme dell'accessibilità sono già completate e quindi siamo ora pronti a finire, mettere gli ultimi ritocchi, sul lavoro strutturale e sul lavoro impiantistico e poi iniziare con l'allestimento". Schmidt ha detto che la prospettiva è di "inaugurare il Corridoio Vasariano per l'anniversario dei Georgofili l'anno prossimo".