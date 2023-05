Georgofili, notte di ricordo e dolore: trent’anni fa l’esplosione e il buio

Firenze, 27 maggio 2023 – Autorità e gente comune nella notte del ricordo. Trent’anni fa la strage dei Georgofili. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 la bomba di mafia che uccise e provocò danni inestimabili al patrimonio artistico.

Una stagione di tensione quella del 1993 nella quale anche Firenze rimase profondamente ferita. Come ogni anno si è svolta la manifestazione per commemorare le vittime. E nella serata del trentennale da quei tragici momenti il ricordo è ancora più vivo.

Un corteo si è mosso dall’arengario di Palazzo Vecchio a via dei Georgofili, là dove tutto accadde. Tanti sindaci, a cominciare da quello di Firenze Dario Nardella, i familiari delle vittime, il presidente della Regione Eugenio Giani.

Una notte che è il culmine di una intensa giornata di celebrazioni, dibattiti e mostre per non dimenticare. E mentre risuonano le chiarine di Firenze un fascio di luce sale verso il cielo, là dove la bomba fu collocata. Come a illuminare una notte che fu buia, come a illuminare la strada per la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha ricordato quei momenti: “All’inizio sembrava un’esplosione dovuta al gas. Poi capimmo con i vigili del fuoco cocs’era accaduto”, ha raccontato proprio di fronte alla strada della bomba, trent’anni dopo.