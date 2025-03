In piazza Santa Croce a Firenze la festa di Carnevale

Firenze, 1 marzo 2025 – In piazza Santa Croce a Firenze arriva il 2 marzo la festa di Carnevale. Tanto il divertimento, si legge in una nota, “per grandi e piccini: animazione teatrale e musicale stanziale ed itinerante con musica dal vivo dal gruppo di quattro artisti che animeranno la piazza con canzoni e scenette teatrali interattive con maschere tipiche del Carnevale; Presenza e animazione di un trampoliere: sarà presente un trampoliere che animerà la piazza e porterà il pubblico ai vari spettacoli previsti”. Ci sarà anche “uno spettacolo di clownerie”. E tanti coriandoli per tutti. La festa avrà inizio alle ore 14.30. In caso di pioggia la festa sarà rimandata a sabato 8 marzo.