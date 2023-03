Il cellulare, scatola nera della nostra vita

Firenze, 30 marzo 2023 – Degli amici e una sfida come gioco. Lascare il proprio cellulare sul tavolo e rispondere a viva voce: tanto di segreto nessuno ha niente. È uno degli spettacoli più attesi , forse perché Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese dopo l'enorme successo al cinema, arriva a teatro.

Alla Pergola ci resterà fino a domenica 2 aprile, poi al Teatro Era di Pontedera, il 4 e il 5 aprile. In scena bravi attori come Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino, che sotto la regia di Genovese danno corpo all' ironia anche tragica che comprende, a colpi di scena e la sottile critica che venano questa commedia cult proprio da vedere che si muove in una scena sola e attuale. Dove rivedersi e riflettere