I romantici italiani e Brahms agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 21 febbraio 2025 – Suonerà il “Lord Aylesford”, prezioso violoncello Stradivari del 1696, Zlatomir Fung, il musicista più giovane ad aver vinto, a soli vent’anni, il Primo Premio al Concorso Internazionale “Čajkovskij” di Mosca, nel 2019.

Sabato 22 febbraio, alle 16, al Saloncino "Paolo Poli" del Teatro della Pergola, l’artista torna nella stagione degli Amici della Musica di Firenze con Richard Fu al pianoforte, dopo il successo del loro debutto del 2021. I due musicisti eseguiranno un particolare programma con musiche di Fano, Martucci, Dello Joio (che sarà presente in sala, direttamente dagli Stati Uniti) e Brahms. Il concerto sarà introdotto da Vitale Fano, nipote del compositore Guido Alberto Fano.

“Per creare il programma _ ha spiegato Fung_ ci siamo ispirati soprattutto all’incredibile storia musicale dell’Italia, in particolare durante l’epoca romantica. La Sonata per violoncello e pianoforte di Giuseppe Martucci è una delle più grandi sonate romantiche per violoncello, ma è relativamente poco conosciuta. Martucci era a volte chiamato il “Brahms italiano”, per questo la abbineremo alla Sonata in fa maggiore, op. 99 di Johannes Brahms. Oltre a queste due sonate importanti, suoneremo due pezzi brevi, affascinanti e romanticamente splendidi di Guido Alberto Fano (allievo di Martucci) e una meravigliosa opera del compositore americano contemporaneo Justin Dello Joio”.

Richard Fu, giovane pianista americano, originario di Shanghai, è un appassionato camerista e tiene regolarmente tour in America ed Europa in duo con Fung, con il quale ha registrato un CD di trascrizioni d’opera per violoncello e pianoforte. Come solista si è esibito con la Oxford University Philharmonia e la Dartmouth Symphony Orchestra