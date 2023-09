'I Cento amici del libro, l'arte di sfogliare', Fino al 30 settembre a Firenze la mostra

Firenze, 20 settembre 2023 – Da oggi, 20 settembre e fino al 30 del mese, la libreria antiquaria Gonnelli Casa d'aste di Firenze ospita la mostra 'I Cento amici del libro, l'arte di sfogliare'. Si tratta della collezione pressoché completa di Leonardo Lapiccirella (scomparso nel 2022), raffinato e colto bibliofilo, libraio antiquario ed eclettico antiquario che ha proseguito la raccolta dei Cento amici del libro iniziata da suo padre Vincenzo. Quest'ultimo è stato uno dei soci fondatori de I Cento amici del libro, sodalizio di bibliofili che da oltre 80 anni ha lo scopo di coltivare e diffondere l'interesse per l'editoria di pregio con la pubblicazione annuale di volumi di alto contenuto artistico e letterario. L'associazione nasce a Firenze nel 1939 dalla volontà di tre amatori del bel libro, del calibro di Ugo Ojetti, Tammaro De Marinis e Gilberta Serlupi Crescenzi, di risollevare la qualità della stampa del libro italiano e di coltivare l'interesse per quello illustrato. Tra i soci fondatori ci sono personaggi illustri come Piero Calamandrei, Giovanni Gentile, Arnoldo Mondadori, Giovanni Treccani Degli Alfieri, Aldo Gonnelli.